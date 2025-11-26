“Aカップシンデレラバスト”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（29）が26日までに、X（旧ツイッター）を更新。イメージDVDを引退すると発表した。

西永は「この度、50thDVDをもちましてイメージDVDを引退します」と来月24日発売の新作「Bye−bye！」をもってイメージDVDを引退すると報告し、「13歳で1stDVDをリリースしてからグラビア体型でもない私がこんなにも長い間、DVDを出し続けられた事。これは応援し続けて下さったファンのみなさんがいてくれたからです。本当に本当に！ありがとうございます」と感謝。「自分の中で悔いなくやりきれたなって思えたのでこの節目に引退する事を決めました」と決断に至った経緯を説明した。

「DVDのお仕事は私の10代、20代を詰め込んだ"青春”でした 人生の100日間はDVDの撮影をしていたんだなと思うとなんだか感慨深いです」と、しみじみ。「初めてDVDを出す時に当時の事務所の社長にいくら有名な俳優さんが主役をしても120分間映り続ける事はないけどグラビアのDVDは自分だけで120分間の作品を出して貰えるんだよ。こんな事はイメージDVDでしかないし自分の名前で作品を残せることは凄い事なんだよ！って言われて当時はいい感じに言いくるめられたのかもしれないけど（笑）」と振り返りつつ、「確かに一つの作品を作るのに私の為だけに沢山のスタッフさんが動いてくれてこんな幸せで恵まれてる事ってないよなって今はもの凄く感謝しています！」と思いをつづった。

西永は、童顔と79センチのAカップバストで“妹系”グラビアアイドルとして人気を集め“Aカップ界の3冠女王”の異名を持つ。22年6月には、自身もグラビアを飾った「Cream」の副編集長に就任。キャスティングや衣装選定など裏方仕事も行っているという。プライベートでは今年1月、5人組ロックバンド「Novelbright（ノーベルブライト）」のドラマーねぎとの交際が報じられた。