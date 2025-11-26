お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が26日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に26日、出演。意外な趣味にテンション爆上がりだった。番組の冒頭、名古屋市のレゴランドの高さ10メートル、幅4メートル、約61万個のブロックを使ったクリスマスツリーの映像が流れた瞬間だった。

MCで同局の黒田みゆアナウンサーに「山里さん、テンション上がってますね」と言われ、「むちゃくちゃ上がる、今年レゴにハマってるんで」と理由を説明した。「やってないすか。めっちゃくちゃ楽しいですよ。レゴランド、ハマる前に行ってます。今、行ったら10倍楽しかったのに」と続け、ここから山里中心のレゴ談議が始まった。

「レゴ、やってないの？」と振られたコメンテーターで男女混合パフォーマンスグループ「AAA」の與真司郎が「やってないですよ。めっちゃ、やりたくなってきた。すごくいい趣味だと思います」と返す。

お笑いコンビ、アンジャシュの児島一哉が「お子さんがハマって、ってこと？」と尋ねると、山里は「入り口は子どもが大きいやつをやって、小さいやつを奥さん（俳優の蒼井優）が買ってきてくれて。ちょっとやってみたらって、やったらめっちゃくちゃ楽しい」と笑顔を見せると、「ハマるんだ、大人も」も児島が納得した様子だった。

ただ1人、冷静だったのは元スピードスケート金メダリストの高木菜那。レゴで作られたツリーの映像にも「現役の時はクリスマス、1つもなかったですね。五輪シーズンなんで、ここは戦う時間。今年も。いつ、楽しめるんですかねぇ」と苦笑いしていた。