お笑いコンビ、千鳥が司会を務める25日放送のABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分、関西ローカル）に元KAT−TUNの中丸雄一（42）が出演した。

同番組は毎回、2人のゲストが田舎にロケに行き、食堂で地元の人と相席し、交流する。スタジオにはロケVTRを止めることができる「待てぃボタン」があり、最強のロケ芸人・千鳥がツッコミまくる。

今回は最近、いろいろあった旅人が新たな決意を胸に相席旅に出る「リスタート相席」。一昨年まで数々のテレビ番組に引っ張りだこだったが、昨年いろいろあって活動を休止。さらに、今年はKAT−TUNが解散した。

中丸は鹿児島・指宿を訪問した。池田湖のパワースポットでロケ。岩が重なっているように見える岩場「剣岩」は、「剣によって厄を断ちきる」と厄払いの場所とされてきた。剣岩の右の穴から厄を吸ってもらい、左の大きな穴から新しいパワーをもらうことができるとされるパワースポット。中丸は小型ボートの上から右の穴に向かって目を閉じ、両手を合わせて、「吸ってください」とお願い。左の穴へ向かって「なにか、いろいろ下さい」と頭を下げた。

昨年が厄年だった中丸は「厄年はある。厄年はさすがにある」としみじみと話すと、大悟は「ほんまにそうやったんや。すごい年や」と共感した。

「勝負岩」でもSUP（スタンドアップパドルボード）に挑戦し、直接、岩に触れ「御利益ください」と切実に願った。

大悟は「よし、ここからや」、ノブは「いい顔になったぞ。カッコよくなったぞ」とエールを送った。