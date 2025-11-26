2025年11月26日の『徹子の部屋』に森崎ウィンさんが登場。ハリウッド映画への出演などについて語ります。そこで森崎さんが自らの生い立ちや音楽活動について語った記事（初出：2024年8月27日）を再配信します。*****中学2年生でスカウトされたことをきっかけに、芸能界の道へと歩んできた森崎ウィンさん。2008年から12年間、ダンスボーカルユニットでメインボーカルとして活動後、2020年にアジアから世界に発信するエンターテイナー「MORISAKI WIN」名義のソロアーティストとしてデビュー。俳優としても2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の映画『レディ・プレイヤー1』でハリウッドデビューを果たし、2020年には映画『蜜蜂と遠雷』で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、多岐にわたり活躍しています。そんな森崎さんが、「MORISAKI WIN LIVE TOUR 〜MODULATION〜」と題したライブを、8月と9月に東京と大阪で実施。どのようなステージになるのか、ライブへの意気込みや、これまでの歩みなどをうかがいました。（構成◎かわむらあみり 撮影◎本社 奥西義和）

追い込まれたほうがすごい力を発揮する

芸能界に入ってから、出演する作品や周囲の人にも恵まれ、映画監督として作品に携わる機会や、音楽活動もさせていただいている――こうしてお話ししていると、順調そうだと言われるんですよね。振り返ると、そのときどきで大変なことはもちろんあるんですが、もしも失敗したとしても、良くも悪くも挫けることがないんです。

たとえば『レディ・プレイヤー1』の時は、撮影場所がイギリスだったんですが、行くと「絶対に勝てない」と衝撃を受けました。

まず、イギリスに行ったこともなければ、海外の撮影のルーティーンも何もわからない。いきなり行ってホテルに4ヵ月も滞在したまま、自分の生活をしながら、撮影もするのはけっこう大変なんです。どうやったら自分の環境を作れるのかもわかっていなかったですし、英語もすごく話せるわけでもない、誰にも頼れない。自分の思いを伝えられないのは、こんなに辛いんだ、と実感しました。

もう無理だ。しんどいって思ったんですが、次に湧き上がるのは「やってやる！」という思いなんですよね。落ち込んでも次の日には闘志が漲ってくる。

順調そうに見えているかもしれませんが、悔しい思いはいっぱいしています。ただ、悔しい思いを味わわないと人間は強くならないから。失敗しても、燃料にできるんですかね。失敗しないと甘えてしまうんですよ。だから、追い込まれた時のほうが「失敗できない！」とすごい力を発揮できますね。

でも、ずっと緊張感のある中にいると疲れるので、時間がある時はキャンプに行くこともあります。最近は、夜中にジョギングをしていて。走るとストレス発散になるんですよね。ジョギングするようになってからは、家でお酒もあまり飲まなくなりました。体力作りも兼ねて走っていますが、今日行きたくないな、と思う時もよくあるんです（苦笑）。そんなときはサッカーアニメ『ブルーロック』を観てリラックスすると、すごくモチベーションが上がるんですよ。

もともと学生時代にサッカーをやっていたので、サッカーがテーマの漫画やアニメが好きで。当時は『ホイッスル!』という漫画もよく読んでいました。完璧すぎる主人公って好きじゃないんですよ。なんでもできて恵まれている主人公には共感できないから。『ブルーロック』も『ホイッスル!』も、比較的凡人だと思われている主人公が、実はすごい才能を秘めていて、フィールドの上でだけ化け物になるんです。

僕も「芸能人っぽくないね」とよく言われるんですが、「ステージに立ったら違うぞ！」と心の中でいつも思っています（苦笑）。だから、勇気をもらえる漫画やアニメを見ると、こんなやつでもスターになれるということが夢を与える。僕もそういうふうになりたいなって。

もっとみんなに光を与えたい、絶対に売れたい

これまでの芸能生活の中で僕がやりたいことに否定的な見方をしてくる相手もいましたが、そういう人にはこう思っています。「僕はミャンマーから来て、活動を積み上げていって、証明したい。もっとみんなに光を与えたいから、絶対に売れなきゃいけない」その信念が多分、僕のパワーの源になっています。

つまり、否定されてきたとしても、周りから「本当にそんなことができるの？」と言われたとしても、僕は言われれば言われるほど「こっちはやってやるよ！」という気持ちになるんです。昔「ハリウッド映画に出たい」と言ったら、笑われたこともあるんですよ。でも、実際に出演しました。その前は、最初の頃に出演した映画で「ウィンって俳優に向いてないね」と言われたこともあるんですよ。歌を歌っても「なんか声が全然抜けてこないね」「伝わらない」と言われたことも。そういうことがあるからこそ、ここまで来られた。逆境に強いのかもしれませんね。

でも、そうならない性格の人にとっては、それは果たしてその人にとって適切な言葉をかけられていたのだろうか？ ということは問いたいです。もしかしたら学校の先生に「この人はこれに向いている」と言われることって、その人の人生が決められてしまうこともあるのかなと。例えばプロの野球選手が小学校に教えに来た時、周りから全然野球に向いていないと言われていた子に、そのプロの選手が「君すごいね」と褒めて。そしてその子がいずれプロ野球選手になることがある、というような話もあって。何気なく人にかける言葉には気をつけたいですよね。

僕自身、サッカーをしていた学生時代に、コーチから「サッカーのセンスないね」と言われたことがあるんです。もしもその時に、「お前ヤバいよ。サッカー選手として超センスあるよ!!」と言われていたとしたら、今、僕はここにないかもしれない。そういう周りの人からの言葉の影響は大きいものだと思っています。

僕は弟がいて、9歳も離れているから、叱る立場でもあるんです。そういう時に、「これ正解なのかな」と思う時もあって。でも、僕の直感もあるから、「お前このまま行ったらこうなるぞ」と、諭しています（苦笑）。やはり、人の上に立つのは難しいですよね。大企業の社長さんとかは、よく成功した秘訣は「運だよ」と言いますが、やっぱり心がけなんでしょうか。

「MORISAKI WIN、だんだん進化している」

音楽活動では、今年第1弾のシングル「U」をリリースしました。SNSで広がるような楽曲をやってみよう、というコンセプトもあって、この曲を作りました。だからTikTokなどでもたくさん聞いてもらえたらいいなという、願いを込めて出した曲でもありますね。いろんなチャレンジのうちの、ひとつです。

8月と9月に行うツアーでも、「U」を披露します。でも、配信したばかりなので、多分ゴリゴリのアレンジはしないかな（笑）。デビューして5年目なので、今までの曲はある程度ライブでやらせていただきました。だからこそ、新しい解釈として、今の僕にとってのアレンジを盛り込んでもいいという時期に来たんじゃないかなと。アレンジをチャレンジするライブにしたいんです。

“MODULATION”というタイトルをつけたからには、良くも悪くも「今回のライブはなんか違うね」となるところもあると思うんですよね。ただ、変わらない良さもあるけど、変わっていくことで面白くなっていくものもあるから。エンターテインメントは、そのふたつが良い感じに釣り合ったところにあると、すごく面白いなと思っています。変わらない僕らしさは残しつつも、「MORISAKI WIN（森崎ウィン）、だんだん進化しているんだな」ということを感じてもらえるライブにもしたいですね。