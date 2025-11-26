＜ディズニー・クリスマス＞東京ディズニーランドは10年ぶりにクリスマスパレードがリニューアル！
東京ディズニーランド®では11月11日（火）から12月25日（木）まで、家族も楽しめるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中。期間中はディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリにいたるまで、東京ディズニーリゾート全体がクリスマス一色。子どもと一緒に歩くだけでも、ワクワクする特別な雰囲気に包まれます。
今回は、今年10年ぶりに新しくなった注目のクリスマスパレードや、人気の限定グッズフード情報をママスタセレクト編集部が紹介します。
足を踏み入れた瞬間からクリスマスの華やかな雰囲気が広がる！
東京ディズニーランドの夢と魔法の物語がはじまる街「ワールドバザール」。街に入った瞬間、まず目に飛び込んでくるのは大きなクリスマスツリー！ 「ワールドバザール」の中央に位置する約15mの巨大ツリーは、クリスマスの名物。この巨大ツリーを見ると「東京ディズニーランドに、クリスマスシーズンがやってきたのだな」と実感します。
今年の目玉は10年ぶりに刷新された新パレード！
今年の東京ディズニーランドのクリスマスで最も注目すべきは、10年ぶりにクリスマスパレードがリニューアルしたこと！ 新クリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」は、サンタクロースのトイファクトリー（おもちゃ工場）を舞台に、子どもたちの手紙をもとに作られたおもちゃたちが、ミッキーたちと一緒にゲストの前へ登場します。
パレードには12月に公開されるディズニー映画の最新作『ズートピア2』から、ニックとジュディも初登場！
おもちゃの兵隊や着せ替え人形など、まるで絵本の世界からそのまま飛び出してきたような心躍る見た目はもちろん、パレード全体も親子で楽しめるストーリー仕立てになっています。
パレードは大人も子どもも一緒に参加できる構成で、手拍子やダンスでキャラクターやキャストと一緒に盛り上がれるのも魅力です。クリスマスカラーの特別なコスチュームに身を包んだかわいいキャラクターたちと、色とりどりのフロートが、クリスマスの雰囲気をさらに高めてくれます。
パレードの終盤にはフロートから真っ白なシャボン玉が噴射され、まるであたり一面に雪のような幻想的な景色に包まれる場面も。シャボン玉が舞う場面では、「わぁ〜」という歓声が上がり、大人も子どもも空を見上げて喜ぶ、幸せな空間が広がっていました。
シンデレラ城前も「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」装飾に
撮影スポットとして人気のシンデレラ城前にも、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をモチーフにしたデコレーションが初登場しました。シンデレラ城をバックにクリスマスの記念フォトを収めたい方には、外せないおすすめスポットですよ。
クリスマスだけ！話題の人気グッズはGET必至
東京ディズニーリゾートに登場したクリスマスの妖精“リルリンリン”グッズは、クリスマスシーズン限定販売の人気のアイテムです。やわらかなパステルカラーが愛らしい“リルリンリン”の「ぬいぐるみバッジ」は、背面にピンとチェーンも付いています。バッグや洋服に付けたり、ぬいぐるみとして窓辺に飾ったりしても素敵ですよ。
冬にぴったりのモコモコ素材のカチューシャは、あたたかみのある色合いのチェック柄リボンがアクセントになっています。キラリと光る雪の結晶のチャームがリボンに付いていて、動くたびにゆらゆら揺れて、とてもキュート。
親子や友だち同士、きょうだいでお揃いにしたくなるクリスマスグッズが豊富なので、ぜひパーク内のショップをチェックしてみてくださいね。
休憩のお供には、クリスマスのスペシャルセットを
ゆっくり腰を落ち着けてエネルギーをチャージしたいなら、「グランマ・サラのキッチン」がぴったり。家族で囲むあたたかなクリスマスをイメージした「スペシャルセット」は、彩りも美しくボリュームたっぷりの「エビトマトクリームソースのかかったオムライスとエビフライ」に、「ピーカンナッツのケーキ」と「ソフトドリンク」が付いてきます。とろとろのオムライスに、サクサクのエビフライが抜群にマッチ。
「ピーカンナッツのケーキ」には、ヒイラギの葉を模したチョコレートも付いてきます。コーヒーブレイクのお供にもおすすめのデザートなので、親子でホッとひと息つける食事タイムが過ごせそうですね。
夜のパレードもクリスマスのスペシャルバージョンで公演
東京ディズニーランドの夜のパレードとしてお馴染みの「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」。こちらのパレードも、「ディズニー・クリスマス」開催期間中はスペシャルバージョンで公演されます。パレードで流れる音楽はクリスマスソングにアレンジされ、ミッキーたちも華やかなクリスマスコスチュームに身を包んでいますよ。
今年の冬は、東京ディズニーランドで家族との素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか？
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介した内容は予告なく変更になる可能性があります
取材、文・編集部
