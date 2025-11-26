º´Æ£ÂçÊ¿¤Î½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÆðÅ´¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡ÈÂç¤¤á¥Ø¥Ã¥É¡õ»³·¿¥½¡¼¥ë¡É¡ª
º£µ¨¡¢ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿º´Æ£ÂçÊ¿¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¹¥á¤Ç»ÈÍÑ¤·»Ï¤á¤¿ÆðÅ´¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆðÅ´¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤á¤Î´é¡ª¡¡¥½¡¼¥ë¤ÏÁ°¸å¤òÂçÃÀ¤Ëºï¤Ã¤¿·Á¾õ
º´Æ£¤¬5I¡Á9I¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó Z-FORGED¡Ù¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤âÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾»³¤Î¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾¾»³¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¹ç½É¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Þ¤º¡È´é¤ÎÂç¤¤µ¡É¤À¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ï¤ê¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢È´¤±¤Ï¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤é¤·¤¯¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬»³·¿¤Î¥½¡¼¥ë·Á¾õ¤À¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È´¤±¤¬¤¤¤¤¡£ËÍ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¾å¤«¤é»É¤·¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï»É¤µ¤ê²á¤®¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡ØN.S.PRO MODUS? SYSTEM3 ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× X¡Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥É¤â¥É¥í¡¼¤âÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤â¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¹û¤ì¹þ¤ó¤ÀÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¡É¤¬¡¢º´Æ£¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
º´Æ£¤¬5I¡Á9I¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó Z-FORGED¡Ù¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤âÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾¾»³¤Î¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾¾»³¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¹ç½É¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Þ¤º¡È´é¤ÎÂç¤¤µ¡É¤À¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ï¤ê¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢È´¤±¤Ï¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤é¤·¤¯¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬»³·¿¤Î¥½¡¼¥ë·Á¾õ¤À¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È´¤±¤¬¤¤¤¤¡£ËÍ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¾å¤«¤é»É¤·¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï»É¤µ¤ê²á¤®¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡ØN.S.PRO MODUS? SYSTEM3 ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× X¡Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥É¤â¥É¥í¡¼¤âÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤â¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¹û¤ì¹þ¤ó¤ÀÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¡É¤¬¡¢º´Æ£¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
