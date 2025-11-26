「パパ、毎日ずーっと大好きだよ！」 金田久美子が最愛の父との別れに涙 「感謝と尊敬しかありません」「特別すぎる存在でした」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「父、金田弘吉が10月7日に永眠しました」と投稿した。
【写真】幼い金田久美子とダンディな父親の懐かしい2ショット【本人のInstagramより】
「強く、愛情深く、豪快でかっこよくて めちゃくちゃなパパ」「たくさんの愛で育ててくれて 守ってくれて感謝と尊敬しかありません」「くみのゴルフ一筋！みたいなそんなパパで 私にとって特別すぎる存在でした」と父を偲んだ。「何があっても試合に出てくれ」という言葉を守り、応援してくれるファンに元気な姿を見せられないことを「申し訳ない気持ちでいっぱいです」としながらも、10月はレギュラーツアー3試合、11月にもステップ・アップ・ツアー2試合に参戦を続けてきた。「突然の出来事で気持ちの整理ができず 触れてもらう事がこわくて 私からのご報告が遅くなってしまいました」と明かすも、四十九日を迎えたことをひとつの区切りとして「一歩踏み出せればと思い投稿」したという。投稿では、コースで父に寄り添う笑顔の2ショットや、「載せたらきっと喜ぶパパ」との言葉を添えて若い頃の父と着物姿の幼い金田との懐かしい写真などを公開した。そして「パパ、毎日ずーっと大好きだよ！ 何度生まれ変わってもくみを娘にしてね」「金田久美子に愛を持って鞭を打って ゴルフを教えてくれて 本当に本当にありがとうございました」「さすがパパの娘キンクミや！ のお決まりの褒め言葉が大好きでした」と思いの丈を綴ると、最後に「父は偉大です！」と記して投稿を締めくくった。
