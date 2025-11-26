「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング5位はウェディングドレスをクールに着こなしそうな選手
試合で真剣にプレーする姿や、SNS上での自然体な様子など、さまざまな魅力が垣間見える女子プロゴルファー。アスリートとしても女性としても素敵な一面を持つ女子プロを、「理想のお嫁さん」と思う人もいるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。5位に選ばれたのは、クールで可愛らしいと評判の安田祐香だ。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【5位】安田祐香愛らしいビジュアルでファンが多い安田祐香が5位に入った。プレー中はポーカーフェイスであまり感情を表に出すイメージがなく、「クールでほんと可愛い」「美人で冷静なところが良い」というコメントが寄せられた。一方の安田は、「打ち過ぎた時などは、ヤバイって顔をしていますよ。皆が見てないだけだと思います」と、気持ちを一定に保つことは意識していても、表情には出てしまうことがあると話している。初優勝は荒天の影響で27ホールの短縮競技だった。そのため、「フルラウンドをプレーし優勝したい」という気持ちが強く、今年4月にプレーオフを制し２勝目を挙げた際には、「初優勝はフワフワしていたけど、今回は勝ち取ったという感じがあります」と、充実した表情を見せた。トーナメントの前夜祭でのドレス姿も話題となることが多い人気プロ。ウェディングドレスもクールに着こなしそうだ。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位を公開
安田祐香が驚きの順位！ “真似してほしい”クラブセッティングランキング
【写真】クールで可愛い安田祐香のドレス姿
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【5位】安田祐香愛らしいビジュアルでファンが多い安田祐香が5位に入った。プレー中はポーカーフェイスであまり感情を表に出すイメージがなく、「クールでほんと可愛い」「美人で冷静なところが良い」というコメントが寄せられた。一方の安田は、「打ち過ぎた時などは、ヤバイって顔をしていますよ。皆が見てないだけだと思います」と、気持ちを一定に保つことは意識していても、表情には出てしまうことがあると話している。初優勝は荒天の影響で27ホールの短縮競技だった。そのため、「フルラウンドをプレーし優勝したい」という気持ちが強く、今年4月にプレーオフを制し２勝目を挙げた際には、「初優勝はフワフワしていたけど、今回は勝ち取ったという感じがあります」と、充実した表情を見せた。トーナメントの前夜祭でのドレス姿も話題となることが多い人気プロ。ウェディングドレスもクールに着こなしそうだ。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位を公開
安田祐香が驚きの順位！ “真似してほしい”クラブセッティングランキング
【写真】クールで可愛い安田祐香のドレス姿