欧州ツアーは今週2026年シーズンが開幕 日本勢は桂川有人が出場
＜BMWオーストラリアPGA選手権 事前情報◇26日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは、今週27日から2026年シーズンが開幕する。ここから年内は『オープニングスイング』として、オーストラリアと南アフリカで2連戦ずつ、モーリシャスの1試合の計5試合が行われる。
日本からは桂川有人が出場。初日は日本時間午前10時20分に地元・オーストラリア勢のデービッド・ミクルージーと、セバスチャン・ムニョス（コロンビア）とスタートする。昨季はポイントランク91位で終了。ポイントランキングで来季からの“米国男子ツアー昇格”を果たした中島啓太の後を追いたい。賞金総額は250万豪州ドル（約2億5000万円）。他には現在LIVゴルフでプレーする22年「全英オープン覇者」のキャメロン・スミスや、ミンウー・リーといった地元オーストラリア勢らも出場する。
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
DPワールドツアー 2026年シーズン日程
2025年シーズンのツアーポイントランキング
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
DPワールドツアー 2026年シーズン日程
2025年シーズンのツアーポイントランキング
