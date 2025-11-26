¡Ö¥¦¥¨¥À¡Ä±³¤À¤í¡Ä¡©¡×130¥¥í½÷·Ý¿Í¤Î·ã¥ä¥»»þÂåà¾×·â¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ®½Ðá¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾¯½÷¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Áé¤»¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤ÎÈþ½÷¤¬¹âºÂ¤Ë¡Ä
¡¡130¥¥í¤ÎÂÎ½Å¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷·Ý¿Í¤Î·ã¥ä¥»»þÂå¤Îà¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¦¥¨¥À¡Ä±³¤À¤í¡Ä¡©¡¡°Ëâ¤ÈÌÌÇò¤µ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼è°ú¤·¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¡£
¡¡¸½ºß¤Î¿¢ÅÄ¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áé¤»¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Î½÷À¤¬¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ç¡ÖÅÄ¼Ë²È Æî²Ì¡Ê¥Ñ¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¹âºÂÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¢ÅÄ¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö·ÀÌó¤·¤ÆÁý¤ä¤¹¥¿¥¤¥×¤Î°Ëâ¤¢¤ó¤Þ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤É¤Ã¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡Ä¤³¤ì¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¾Ð¤¤¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Èþ¾¯½÷¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼è°ú³ÎÄê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆàÅÁÀâá¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¢ÅÄ¤Ï2014Ç¯¤Ë¤È¤â¤ËµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ÊNSC¡ËÂçºå¹»½Ð¿È¤Î¾®ÅÄ·ë´õ¤È¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤ò·ëÀ®¡£17Ç¯4·î¤«¤é³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø°Ü¤·¡¢21Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£