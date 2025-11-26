お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分、関西ローカル）の25日放送に出演。同番組は毎回、2人のゲストが田舎にロケに行き、食堂で地元の人と相席し、交流する。スタジオにはロケVTRを止めることができる「待てぃボタン」があり、最強のロケ芸人・千鳥がツッコミまくる。

今回は最近、いろいろあった旅人が新たな決意を胸に相席旅に出る「リスタート相席」に元KAT−TUNの中丸雄一が出演した。

番組の冒頭でノブが「新たな決意を胸に『相席旅』に出ています」と紹介すると、大悟は「まあ、相席旅からという人もいるけど」と話し、ノブが「いまだれ？」と思いを巡らすと、大悟は「いま、そうなんよ。だれ？ 松ちゃん？」と「ダウンタウン」松本人志の名前を挙げ、相席食堂を地上波復帰の番組として「出る、とうとう？」にノブは首を振り「“ダウンダウンチャンネル”」と今月からネット配信サービス「DOWNTOWN＋」で活動再開していることを説明した。

それでも大悟は地上波番組復帰に「ここから出たら、おもしろいですよ」と笑顔で話した。