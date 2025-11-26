先日「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演し、自身の恋愛事情について明かした女優の吉瀬美智子（50）。これに対してSNSなどではなぜか批判的な声がちらほら。ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

【画像】「これは惚れる…」 吉瀬美智子の伝説の「泥酔カラミ」シーン

かつて、熟年世代のシングルマザーの女優やタレントが新しい恋に踏み出す姿は「かっこいい」「女を忘れていない」と喝采を浴びていた。ところが今、同じ行動がなぜか「困惑」や「微妙な反応」を招きがちではないだろうか。

その変化の渦中にある一人が、吉瀬美智子さんである。ドラマでは知的でエレガント、ときにミステリアスな役が似合う美女だが、離婚後の2023年10月に出演した「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）では人懐っこい酔いっぷりで男性陣をとりこにした。MCの千鳥・大悟さんをはじめメロメロになる男性たちとは一転、女性視聴者からは「だらしない」「イメージ崩れた」と厳しめの声も少なくない。

また離婚した年に出演した「VS魂」（フジテレビ系）では、二回り近く年齢差のあるアイドルの佐藤勝利さんへの「私みたいな年齢ってどうなのかな？」という質問も話題になった。ポジティブな回答を引き出し笑顔の吉瀬さんに、「無理に言わせてる」「狙ってるの？」と反発も招いてしまっていた。

一方で吉瀬さん側は、バラエティーでの跳ねっぷりに手ごたえを感じていたのだろう。先日は「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）で「（男性が）寄ってきてくれなくて。寄ってきて〜」とボヤき、トークを盛り上げていた。といっても盛り上がっていたのはスタジオだけで、同世代女性にとっては「いや、絶対モテてるけど好みじゃない人に言い寄られてもカウントしないだけでしょ……」と温度差を生む結果になっている。また、母親がテレビで「恋愛話」に興じることに対し、まだ幼い娘さんたちの気持ちをおもんぱかる声も少なくない。

吉瀬さんにとっては余計なお世話だろうし、「モテない」話もリップサービスに過ぎないだろう。ただ、このさじ加減を間違えるとタレントイメージは大きく損なわれてしまう。ここではアラフォー・アラフィフのシングルマザー女優たちが、「恋愛現役」を掲げたときに生じる「応援→困惑」の空気の転換点について考察してみたい。

かつては「憧れ」でも……いまは「リアル過ぎる」「生々しい」という反応へ

ある程度年を重ねたシングルマザーが新恋人の存在を明かすと、「今度こそ頑張ってほしい」とか「大人の女性の恋って素敵」という声が上がったのは昔のこと。昨今は、世間がその「恋の温度」に妙にシビアだ。

例えば、新山千春さん。マッチングアプリで出会った14歳年下の恋人がいるという報道が出た時、祝福よりも困惑のコメントが多かったように思う。出会った当時、新山さんの娘さんは12歳。多感な年頃の少女にとって、母よりも自分と年齢の近い男性が近くにいることのストレスを心配する声もあった。現在はめでたくゴールインしたものの、今度は「妊活中」と明かした新山さんに対して「娘さんはどう思っているのか」「モヤモヤする」という声がSNSで散見された。

また、若い頃のはつらつきれいめお姉さんというイメージから、「美魔女」路線にシフトした長谷川京子さんに対しても厳しい声は投げかけられがちだ。つややかなメイクと華やかないでたちで恋愛話を語ると「ちょっと生々しい」「そういうキャラとして求めてない」といった反応がついて回る。

ここには、アラフォー・アラフィフ女性に課せられる社会的役割への過剰な期待が透けて見える。「母」という属性を強調しがちな日本の空気が、女性の「恋愛現役」モードと微妙にかみ合わなくなっているのだ。

そうしたタレントイメージのズレは吉瀬さんにも当てはまる。「酒のツマミになる話」での少し崩れた酔い姿は、男性からは「かわいい」「ああいうギャップは刺さる」と称賛された一方、女性の反応は総じて辛めだった。ドラマで築いた知的で上品なイメージと、バラエティー番組で見せる「素」のテンションがあまりに離れていることで、「ギャップ萌え」よりも「ギャップ萎え」を招いてしまったのではないだろうか。

さらにシングルマザーの恋愛に対する世間のまなざしは、無意識に「娘の視点」を含みがちだ。相手が年下男性だと、「娘と年齢が近いのでは？」と、視聴者の脳内で余計な想像が生まれてしまう。恋愛をしているだけなのに妙に生々しく感じられてしまうのは、女性の年齢ではなく、視聴者の「家族フィルター」の問題なのかもしれない。

SNS時代の「生活丸見え」問題と「母」「女」「女優」の三つのバランスの難しさ

そもそもシングルマザーの恋愛が「応援されにくい」最大の理由は、視聴者の見ている部分が昔より圧倒的に「生活に近い」からだ。SNSの普及で、プライベートが想像以上にダイレクトに伝わり、「母であること」が可視化されやすくなっている。その結果、「母としての姿」を見慣れた視聴者は、「女としての姿」を見せられた時に、過剰に反応やすくなっているのではないだろうか。

母子家庭というだけで、本来余計なお世話であるはずの「母としての自覚」を一般視聴者が勝手にジャッジする。吉瀬が「モテない」とこぼした時の冷めた女性視聴者の反応には、「幼い娘さんが2人いるのに、まだそんなことにうつつを抜かしてるの？」という驚きがあり、「でもあなたはもう十分恵まれているじゃない」という心の声も隠れていることだろう。見た目は上品、中身はざっくばらん、という吉瀬さんの思い描いていたギャップ売りには至らず、「なんかイメージよりも幼い、かまってちゃんな人」という落胆につながってしまっている。

吉瀬美智子、長谷川京子、新山千春らに共通するのは、「母」と「女」と「女優」の三つの顔を一人で抱えるブランド経営の難しさだ。特に、彼女たちは長年積み上げた「上質」「清潔感」「ミステリアス」などのイメージ資産を持つ。そのイメージに対して、バラエティーで砕ける姿や恋愛発言が唐突に挿入されると、視聴者の認知負荷が一気に増して「なんか違う」と感じさせてしまうのだ。

もちろん、彼女たちは本来もっと自由でいい。恋愛をするのも、お酒を楽しむのも、色気を前面に出すのも自由だ。しかし芸能界はイメージで成り立つ世界であり、視聴者が「生活者目線」で見るようになった今、そのイメージ運用は難易度が跳ね上がっている。

最近の視聴者は「人間味」には寛容だが、「リアル過ぎる人間味」には驚くほどシビアだ。酔い姿も恋愛宣言も、演出として出すなら歓迎されるが、素のまま出すと途端に「距離が近過ぎて生々しい」と引かれやすい。吉瀬さんが直面した反応も、まさにこの「リアルのコントロール」が以前より繊細になったことの表れだろう。

シングルマザーの恋愛に対する反応が「応援」から「困惑」へと変わったのは、彼女たちが変わったのではなく、視聴者側の「見え過ぎる時代」が変えてしまったからだ。恋をすれば祝福され、ほろ酔いでふにゃふにゃと体を揺らす姿を「かわいい」と言われた時代はもう終わった。しかし、だからこそ熟年シングルマザータレントたちの堂々たる「恋愛現役」宣言には、一定の覚悟が問われる。若々しい美貌を保ち続け、娘との良好な関係性もアピールしながら、「現役」の気迫を打ち出さなくてはならない。吉瀬さんの「現役」トークも、「ロック」ではなく「水割り」くらいの薄め具合で出してくれる方が、視聴者にはちょうど飲みやすかったりして。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部