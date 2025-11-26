人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、9月23日に入籍した、立ち技打撃格闘技「RISE」選手で、キックボクシングと総合格闘技のISKAが認定する世界フライ級王者の大崎一貴さん（29）と、シュートボクシングのISKA世界アトム級王者、MISAKI（本名・森田実沙樹）さん（29）だ。

大崎一貴さん

MISAKIさんはクリクリした瞳が印象的 "世界王者カップル"の二人

恋のキューピッド

「格闘技界は狭くて、同じ愛知県育ちなので子どもの頃から知っていました」

とは実沙樹さん。豊橋市内で格闘技ジムを開く父は、一貴さんと3歳下の孔稀さん（現RISEバンタム級王者）の兄弟を「強いよね〜」とよく評していた。会場で会うとお互いに「あいさつ程度は交わしていました」。

キューピッド役は一貴さんが所属する「OISHI GYM」現副代表の大石駿介さんだ。2019年春、大石さんが実沙樹さんに彼のことを「こいつまだ誰とも付き合ったことがないんだよ。二人でどっか遊びに行って来いよ」と伝え、それを契機に二人は連絡を取り合うようになった。

「付き合いますか？」

もう一人のキューピッドは、二人の共通のファンの男性。毎試合応援に来ており、その年7月21日の彼女の試合のチケットも買っていたが、タイで一貴さんの試合が決まった。彼女に「行けなくなっちゃった」と“わび”を入れてきた男性は、一貴さんが試合に勝つとタイから電話し、彼と電話を代わった。

彼女は祝意を伝え、「トーナメントで優勝したら東山動物園に連れて行ってください」とお願いした。オッサンのような叫び声で人気のフクロテナガザル「ケイジくん」を見に行きたかったのだそうだ。

だが1回戦の勝利後、決勝戦はハムストリングス筋断裂の重傷を負って敗れた。「人生最大のケガ」で歩けなかったが、回復した後の9月16日、彼は「負けたけど行きましょう」と連れ出してくれた。ただケイジくんは一度も叫ばなかった。

翌週23日もデートし、彼は彼女を車で送る。家の前で「付き合いますか？」。これに彼女も「どうする？ 付き合います？」と逆質問。その応酬で交際が始まった。そう聞いて大石さんは、やや驚きつつも「俺のおかげだろ〜」と喜んだ。

逆プロポーズ

プロポーズは実沙樹さんから。一貴さんの親友夫妻ら3人に協力を仰ぎ、24年9月23日、一貴さんを春日井市の個室居酒屋に連れ出した。二人での食事と思っていた一貴さんだが、個室に入るなり親友らがいることにびっくり。その場で実沙樹さんから「結婚してください」。「はい」と応じた一貴さんの言葉を聞いて3人が「おめでとう！」と花束を差し出した。そう、交際期間・求婚・入籍、すべての日が同じなのだ。

一貴さんは23年4月にISKA王者に。一方の実沙樹さんはデビュー当時から父に「世界チャンピオンになる。なるまで辞めない」と約束していた。チャンスが訪れたのは入籍3日前の今年9月20日。プレッシャーに圧しつぶされそうになりながら「勝てば一貴くんと同じベルトが巻ける」と念じて見事に勝利。世界王者カップルが誕生した。

試合予定ありきで、結婚式や新婚旅行は未定だが、「セブ島に行きたい」とは実沙樹さん。格闘技で体を酷使してきたため、子どもを授かるにも本格的に取り組む必要があるようだが、

「二人の子は強そうと周りから言われるけど、私は接近戦の多いファイタースタイルで、試合が終わったらボロボロなので女の子ならやらせたくない。ピアノをやらせたいですね」と笑う。

一貴さんは、「興味を持つスポーツがあればやらせたい。続けることが大事なのでずっと好きでいてくれればうれしい」と未来に目を向ける。技術だけでなく、熱いスピリットで戦ってきた二人の子なら、さまざまな苦境を両親譲りの気概と気迫で乗り越えていきそうである。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載