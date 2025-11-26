【前後編の後編/前編からの続き】

巨星墜つ――。11月8日、戦後の芸能界をけん引した名優・仲代達矢さんが肺炎のため92歳で亡くなった。黒澤明をはじめとする名匠と仕事をし、自身は名だたる後輩役者を世に送り出した。役者一筋の人生を貫いた“最後のスター”の実像を、関係者たちが語った。

俳優座所属の役者として、シェイクスピア劇などに出演していた彼は、1975年、妻の宮崎恭子と共に無名塾を創設。倍率の高さから、いつしか“劇団の東大”と称されるほどに。

86年に入塾した演出家の横澤丈二（61）によれば、

「私が受験した年の志願者は1300名で、合格者は5人でした。受験生に向けて、仲代さんはこんなことを言っていた。“たまたま、僕はいい時代に役者になれたけれども、今は激戦区。食べることに困るような人が増えないように、うちではたくさん受験生を落としてしまうんだ”と。それだけ、役者志望の若者を引き受けることの責任を痛感していたのだと思います」

「仲代さんが怒鳴ったときの怖さといったら……」

無名塾は、養成コース3年間の授業料が無料。1年目から舞台に立てばギャラも出るし、地方公演手当もつく。原則アルバイトは禁止で、役者に専念することが求められるが、こんな一面もあったという。

「無名塾は“宴会塾”と呼ばれるほど、夜ごと飲み会が開かれました。箱根に合宿所があって、ふた月に1度のペースで利用します。だいたい1週間から10日ほど滞在しますが、毎晩宴会です。仲代さんはビール、焼酎、日本酒、そしてウイスキーとまんべんなく飲まれました」（横澤氏）

91年に入塾した女優・山本雅子（53）が後を継ぐ。

「ある宴会で先輩たちが酔っ払ってけんかをしていると、仲代さんが大声で怒鳴って叱ったんです。仲代さんが怒鳴ったときの怖さといったらないんですよ。ところが、仲代さんはびくついてる塾生のほうを振り向いて、舌を出していた。ふざけるのが好きな人でした」

“僕は役者としてこの世で一番下手だから”

仲代さんについて、みな口をそろえるのが、その謙虚さである。横澤によれば、

「撮影開始が朝8時だとすると、仲代さんは4時には現場入りする。どうしてこんなに早く現場に行くのか尋ねると“僕は役者としてこの世で一番下手だから、早く行って練習しないといけないんだよ”と。“たまたま僕みたいなキャラクターがいなかったから今があるけど、それは容姿に限った話。中身が伴ってない役者なんだ”とも言っていた」

また、仲代さんは戦争体験を語るのも忘れなかった。87年に入塾した女優の渡辺梓（56）が述懐する。

「よくお話しされていたのは、小さな女の子のことです。爆撃から逃れるために、近くにいた女の子の手を引いて一緒に逃げていると、急に女の子が軽くなった。振り返ってみると、腕しかなかった、と。生き続けることを大切にして、命を粗末にするような事件に対しては、いつも悔しさをにじませていました」

健康面への気遣いも怠らなかったようだ。

「毎晩の晩酌は欠かさない一方、体に少しでも異変があると医者に診てもらっていた。“だから大病したことがない”と言っていました」（無名塾関係者）

セリフが飛んだ仲代さんから猛謝罪

さて、彼が取り組んだ舞台は、無名塾に限らない。

「かつて仲代さんと『愛は謎の変奏曲』という二人芝居をやりました」

そう振り返るのは、俳優の風間杜夫（76）である。

「仲代さんはとにかく稽古熱心で“2カ月間、稽古したい”とおっしゃるんです。でも、僕は無類の稽古嫌いなんで“1カ月にしましょうよ”と。結局、1カ月になったのですが、仲代さんはその1カ月間、午前中は無名塾の俳優さんを使って自主稽古して、午後は僕と稽古。だから仲代さんは結果的に2カ月分の稽古をしていたんです」（同）

仲代さんは、せりふを部屋の壁や天井に貼って覚えることで知られていた。

「実際、せりふを覚えることには苦心していたようで、本番中に何回か、せりふが出てこないことがありました。カーテンコールの後、肩を組んで退場するときに“風間君、ごめんね。明日はちゃんとやるから”と、ものすごく謝っておられて。そういうかわいらしいところもありました」（同）

“4年後は96歳だ”

風間は5年前の一人芝居で、仲代さんを“登場”させた。

「主人公が三途の川を渡ってあの世に行くと、今までに亡くなった新劇の俳優たちが合同公演をやっている。看板には〈杉村春子〉〈北村和夫〉とそうそうたるメンバーの名前がある。その脇に“近日出演予定”として〈仲代達矢〉。そこで“仲代さん、まだお元気でしたか”とやったんです。もちろん、笑いをとるせりふでね。この芝居を仲代さんも見ていて、ニコニコ笑って“面白かったよ”と言ってくださいました」（風間氏）

最後の面会は今年9月。

「僕が出演した舞台の楽屋にいらっしゃいました。そこで、渋谷の劇場・シアターコクーンが4年後に再開するという話になった。仲代さんは“4年後は96歳だ”“新しくなる劇場に立ちたい”と言っていたんです。仲代さんが90歳を過ぎても元気にやっていることで、とても励まされてきた。月並みですが、今は本当にお疲れさまでした、という思いです」（同）

名優を迎え、あの世ではいよいよにぎやかな合同公演が始まりそうである。

