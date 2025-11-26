【全2回（前編／後編）の前編】

巨星墜つ――。11月8日、戦後の芸能界をけん引した名優・仲代達矢さんが肺炎のため92歳で亡くなった。黒澤明をはじめとする名匠と仕事をし、自身は名だたる後輩役者を世に送り出した。役者一筋の人生を貫いた“最後のスター”の実像を、関係者たちが語った。

＊＊＊

【貴重写真】壁一面にセリフが張り出された「仲代達矢さん」の寝室 若かりし頃、池内淳子さんとのベッドシーンも

東京・世田谷区の閑静な住宅街にたたずむ「無名塾仲代劇堂」。11月14日、この堂々たるレンガ造りの建物で行われた仲代の葬儀には、役所広司をはじめ、益岡徹、若村麻由美など、彼の下で修業を積んだ役者たちが大勢参列した。

仲代達矢さん

「ごく身内だけでやってほしい、というのが仲代さんの希望でした。前日のお通夜にも歴代の先輩方がいらっしゃって、最後には大宴会になりました」

そう話すのは、1991年に入塾した女優・山本雅子（53）である。

「思い出話をしながら、昔教わった劇を即興でやったり、歌を歌ったり。“仲代さーん！”と大声で叫びながら、みんな泣いたり笑ったりしていました」

「人間の條件」「椿三十郎」「切腹」「影武者」「二百三高地」など、出演した映画は150本以上。さらに、毎年のように舞台公演を続け、自ら率いる無名塾では後進の育成に全力を注いだ。

「裏社会に通じた先輩」からの助言

文字通り、役者一筋に生きた仲代さんだが、

「役者になる前の苦労を、仲代さんは生涯忘れませんでした」（無名塾関係者）

32年、東京・目黒区生まれ。8歳のときに父が結核で他界した。

「以後は、お母さんが女手ひとつの貧困家庭で仲代さんを育てました。やがて第2次世界大戦が始まると、毎晩のように空襲の中を逃げ回ったそうです」（同）

12歳で終戦を迎えた。

「夜間部の高校に4年通った仲代さんは、大学に行きたくても経済的に厳しかった。どうやって生きていくか悩んでいたとき、働いていたのが大井競馬場。違法なノミ屋を“摘発”するのが仕事です。そこで一緒に働く裏社会に通じた先輩から“お前は顔が少し変わってるから、役者になったらどうだい？”と言われたのが転機になった」（同）

“あの人は任侠の人だった。彼のおかげで役者になれた”

もとより、食費を削って映画館に通うほどの映画好き。名優ジャン・ギャバンやマーロン・ブランドのファンだったが、まさか自分が役者になろうとは、それまで思いもしなかった。

「俳優座養成所の存在を知った彼は、自分に役者の素質はないと思いつつ、勉強したいと考えた。例の先輩が2000円の受験料を出し、仲代さんは試験に合格。52年、役者人生の一歩を踏み出したのです」（前出の無名塾関係者）

件の先輩とのエピソードには後日談がある。

「仲代さんは先輩への恩義を感じ続けていた。もしかしたら“カネを返せ”と迫ってくるかもしれない。先輩が来たら、いくらでもお金を出すようにと、俳優座仲間で57年に結婚した宮崎恭子さんに言い含めていた。が、その先輩が接触してくることはなかった。仲代さんは“あの人は任侠の人だった。彼のおかげで役者になれた”と、晩年になっても語っていました」（同）

〈涙が溢れるほど悔しさが募りました〉

晴れて養成所に入所した仲代さんは、疾風怒濤の日々を送ることに。54年、かの黒澤明がメガホンをとった「七人の侍」で映画初出演を果たすが、

「通りがかりの浪人役で、何時間も歩かされたと聞いています」

と、監督の長男で映画プロデューサーの黒澤久雄（79）は言う。昼食抜きでひたすら歩いた挙句、出演時間はわずか2秒。仲代さんは生前に、

〈屈辱感で胸がいっぱいになった。涙が溢れるほど悔しさが募りました〉

と、当時の気持ちを本誌（「週刊新潮」）に打ち明けている。

しかし、黒澤監督はそれ以後「用心棒」「椿三十郎」「天国と地獄」……と、自身の作品に抜てき。とりわけ、「椿三十郎」での鮮血ほとばしる斬られっぷりは、日本映画史に残る名シーンとして語り継がれている。

「昔の役者は、よくお酒を飲んで酔っ払ったまま現場に来ることがありましたが、ストイックな仲代さんにはそういうことがありませんでした。父ともよく“こういうふうにしたい”と演技の話をしていました。父が98年に亡くなった後も、10年以上、線香を送ってくださいました」（黒澤）

黒澤映画がきっかけで、勝新太郎と決裂

黒澤作品で忘れてはならないのが「影武者」（80年）。もともと勝新太郎が主演する予定だったが、監督ともめて降板することに。勝の代役として指名されたのが、仲代さんだった。この一件が、二人の関係を引き裂く結果になったのだ。

勝新太郎の兄・若山富三郎の息子である俳優の若山騎一郎（60）が振り返る。

「勝は、誰も自分の代役を引き受けず、最終的には自分にその役が戻ってくるはずだと考えていたんです。ところが、『座頭市』シリーズでも共演したことのある、仲の良い仲代さんが引き受けたことで、意固地になったのでしょう。それから勝は、仲代さんと口を利かなくなってしまいました」

仲代さんは代役を引き受ける前に、勝からの了承を得るべく奔走。が、結局勝とは会えず、そのままになってしまった。“仁義にもとる”と激怒した富三郎に呼び出された折には、勝に会えなかった事情を説明して理解してもらえたと、あるインタビューで明かしている。

「『影武者』を見た勝は“面白くなかった”と言いましたが、それは“俺が出ていればもっと良かったはずだ”という思いがあったからです」（同）

「仲代さんと勝は、涙を流して抱き合った」

二人の仲が“修復”するのは16年後のことだった。

「96年、仲代さんの奥さんが亡くなったときに、勝は妻の中村玉緒さんと一緒に弔問に駆け付けた。仲代さんと勝は、涙を流して抱き合ったそうです」（若山騎一郎氏）

一方、若山富三郎とは映画「道」（86年）で共演。

「親父は仲代さんにも自分のことを“先生”と呼ばせていました。私が親父の付き人をしていたときのことですが、ある日、出演者たちでカラオケスナックに行きました。まず親父が歌うことになった。ちょうど採点機能がはやり出した頃で、親父は60点台。が、そのあとの仲代さんが70点以上だった。みるみる親父の機嫌が悪くなってね。いつも冷静沈着な仲代さんが、たじろいでいたのを覚えています」（同）

仲代の代表作は、黒澤作品ばかりではない。根強い人気を誇るのが、大正から昭和にかけての、土佐の侠客を熱演した「鬼龍院花子の生涯」（82年）だろう。

同作の脚本を手がけた高田宏治（91）が言う。

「仲代さんは55年、俳優座でイプセンの名作『幽霊』に出演していますが、当時、私はその芝居を見ています。彼は2歳年上。なんというすばらしい役者が現れたものかと感銘を受けました。それまでいなかったような、スマートでダンディーな俳優さんが現れたな、と。『鬼龍院』では、人間的な愛とか悲しみの情があらわになる演技に魅力を感じました」

“なめたらいかんぜよ”で一世を風靡した同作には、こんなこぼれ話もある。

「共演した女優の夏目雅子のことは、五社英雄監督と東映のプロデューサー、そして仲代さんの三人が、そろってえらくほれ込んでいました」（同）

「誰よりも早く現場に来て、誰よりも姿勢よく椅子に腰をかけて……」

大ヒットした国民的“犬”映画の主演も彼である。

「仲代さんが出演してくださることで、作品が骨太になり、風格が備わります。『ハチ公物語』（87年）は製作当初から、仲代さんの主演はマストで、監督よりも先に決まっていました」

そう明かすのは「ハチ公物語」のプロデューサーを務めた奥山和由（70）。

「仲代さんは誰よりも早く現場に来て、誰よりも姿勢よく椅子に腰をかけて、出番を待っていらっしゃる。この映画には、仲代さん演じる主人公が、秋田犬と一緒に入浴しながらはしゃぐシーンがあった。監督は“こんなシーンを仲代さんにお願いしていいものか……”と困惑していましたが、まったくの杞憂で、生き生きと演じてくれました」（同）

同作ならではの苦心談も。

「秋田犬が思うように動いてくれるまで、かなり時間がかかったんです。そのぶん、待ち時間も長引くわけですが、仲代さんは文句ひとつ言わず、むしろ士気を高めてくれる。プロデューサーとして、見えないところでも仲代さんに助けられた恩を感じています」（同）

かくも枚挙にいとまがない映画出演をこなす一方で、舞台もまた主戦場だった。

後編【「僕は役者としてこの世で一番下手」 仲代達矢さんの謙虚な素顔 「朝8時撮影開始でも4時には現場に」】では、関係者が口をそろえる仲代さんの謙虚な人柄などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載