東京ディズニーシーに華やかなクリスマスグルメが勢ぞろい！トリュフ香る“ごちそうサンドウィッチ”も
東京ディズニーシー(R)では2025年12月25日(木)まで、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中。パークには、クリスマスにふさわしい華やかなスペシャルメニューが登場している。
【写真】カップにはサンタクロースに扮したミッキーマウスも！「スペシャルドリンク(苺ミルク)」(700円)
クリスマスの定番・ローストビーフに、トリュフ香るマッシュポテト。特別感あふれる食材を贅沢に挟んだサンドウィッチが提供されているのは、アメリカンウォーターフロントにあるレストラン「ニューヨーク・デリ」。大きなローストビーフがはみ出すサンドウィッチにかぶりつけば、ひと口目からトリュフが豊かに香り、贅沢な気分になれる。旨味たっぷりのローストビーフやチーズを用いたしっかりめの味付けに、酸味の効いたキャロットラペがアクセントを加える、バランスのとれた味わいが魅力だ。
クリスマスのごちそうをイメージした「スペシャルサンド」は、フレンチフライポテトとソフトドリンクが付く「スペシャルセット」(1530円)のほか、単品(990円)でも注文できる。
ドリンクのおすすめは、メディテレーニアンハーバーにあるレストラン「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」などで提供されている「スペシャルドリンク(苺ミルク)」(700円)。ミルクプリンといちごのピュレが入ったドリンクは、赤と白の鮮やかなカラーがクリスマスらしさ満点！優しい甘さで、最後まで飽きることなく楽しめる。トッピングに使用されているのは、ラズベリー顆粒とキャラメルクランチ。これらは見た目に彩りを添えるだけでなく、味や食感のアクセントとしても活躍している。
また、同店ではクリスマスシーズンの定番食べ歩きフード「チョコレートチュロス」(600円)も販売。降り積もった雪をイメージし、ホワイトシュガーをまぶして仕上げたチュロスは、甘さ控えめでビターな味わい。さらに、この時期だけのパッケージにも注目を！全7種類のうち、どのキャラクターになるかは受け取ってみてのお楽しみだ。
なお、上記はパークで味わえるグルメだが、東京ディズニーリゾート・アプリでは、自宅でのクリスマスパーティーを盛り上げるスイーツも販売されている。「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」のクリスマス期間限定商品「アソーテッド・ミニケーキ」(9個入り5000円)は、クリスマスの妖精“リルリンリン”やプレゼントボックスなどをイメージした、冷凍ミニケーキの詰め合わせ。ディズニーデザインのかわいいミニケーキは、クリスマスパーティーの主役にぴったり！「アソーテッド・ミニケーキ」はパーク入園後に、アプリにて購入することができる。
取材・文=水野梨香
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※紹介しているメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。
