鍛造ステンレスベゼルで質感も確保！【カシオ】の本格スポーツ腕時計G-LIDEがAmazonに登場中！
タフな耐衝撃性能！鍛造ステンレスベゼルで質感も確保！【カシオ】の本格スポーツ腕時計G-LIDEがAmazonに登場中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
カシオの腕時計G-SHOCKは、スポーツライン「G-LIDE」のスマートフォンリンクモデルである。タフな耐衝撃性能に加え、サーフィンに特化した機能と高精細なディスプレイを備え、海を愛する人々を強力にサポートする。
ベゼルには、ステンレスと樹脂を融合したダブルガードベゼルを採用している。強固な鍛造成形によるステンレスパーツは、強度を確保しつつ、ヘアラインとホーニング仕上げで質感高く仕上げられている。G-SHOCKならではの耐衝撃構造と20気圧防水機能は、激しいアクションや過酷な環境にも耐え抜くタフさを約束する。
歩数計測機能やトレーニング機能(走行距離・時間・ペースなど)、38都市に対応したワールドタイム機能、アラームやメッセージの着信を振動で知らせるバイブレーション機能、
暗い場所でも見やすいオートLEDバックライト(スーパーイルミネーター)など、日々の生活をサポートする多彩な機能も搭載されている。
スマートフォンリンク機能があるため専用アプリをインストールすれば、世界約3,300カ所の潮汐情報や日の出/日の入時間を簡単に時計側に設定できる。高精細なMIP液晶は、タイドグラフ、ムーンデータ、満潮/干潮の時間と潮位、日の出/日の入時間などを視覚的に分かりやすく表示してくれる。
Bluetooth®通信によってスマートフォンの時刻と自動で同期するため、常に正確な時間を表示する。高機能でありながら、洗練されたデザインは、アクティブなライフスタイルを送る人々の腕元に馴染むだろう。
