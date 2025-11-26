楽天は２６日、米大リーグのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝と契約合意したと発表した。前田は０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。２年目の０８年に９勝を挙げて頭角を現すと、赤ヘル軍団のエースとして在籍９年で通算９７勝を積み上げ、沢村賞２度、最多勝２度など、多くのタイトル・表彰を手にした。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍し、渡米１年目に１６勝、１７、１９年にも２ケタ勝利をマークした。以降はツインズ、タイガースでプレーし、今季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。

◆前田 健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。１５年オフにドジャースへ移籍し、今季までＭＬＢでプレー。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度など。１８５センチ、８４キロ。右投右打。