NZドル上昇目立つ、対ドルで1%高 NZ中銀の利下げサイクル終了か

NZドル上昇目立つ、対ドルで1%高 NZ中銀の利下げサイクル終了か



NZ中銀は予想通り金利を引き下げたものの、NZドルは上昇している。NZドル円は88円ちょうど付近から一時88.70円台まで上昇。NZドルは対ドルで1%上昇している。



NZ中銀の最新予測では来年さらに25bpの利下げが行われる可能性があり、OCRは来年第2四半期までに2.20%まで低下すると予想されている。ただ、インフレが中銀目標に向かって低下すると予測されている中、NZ中銀が追加利下げを実施する可能性は低く多くのアナリストは今回の利下げが最後とみているようだ。

