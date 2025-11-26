Photo: 岡本玄介

自動化するとお世話がラクに。

部屋にあるだけで癒やしになる観葉植物は、お世話をしながら成長を感じると嬉しいもの。毎日欠かさず太陽光に当てたいものの、置き場所によっては難しいことがあります。

日陰に設置した植物はどうすれば良いのでしょう？

光を当てればよく育つ

我が家で使っているのは、HaruDesignの植物育成LEDライト。裸電球より大きな笠型で、同梱する交換用広角レンズを使うと広範囲に光を照射します。色温度は4Kと6Kがありますが、比較すると6Kの方が育ちが良さそうです。

HaruDesign 植物育成LEDライト GL-A 6K FtW 5800K 白色系 フラットウェーブLED搭載（広角レンズ付）製品3年保証 3,400円 Amazonで見る PR PR

Photo: 岡本玄介

一緒に欲しいのが、クリップ式ロングフレキシブルアーム。植物育成LEDライトは重いのですが、このアームなら重さでガクンと垂れ下がらず角度調節が可能になるので重宝します。

HaruDesign クリップ式ロングフレキシブルアーム (CLF-3)/サイズE26口金用/スイッチ付き/多方向旋回/重量ライト/ライト別売り/電源コード長1.8M / クリップ式/マットブラック 1,951円 Amazonで見る PR PR

Photo: 岡本玄介

照射時間は自動化しよう

アームから伸びるケーブルにはオン／オフのスイッチがあります。普通ならこれで操作をしますが…うちではSwitchBotのプラグミニに挿して、6時〜18時の間に点灯するよう設定しています。

Photo: 岡本玄介

起床が遅い日でも勝手に点灯し、外出で帰りが遅くなっても決まった時間に消灯。節電にも繋がりますし、植物にも決まった寝起きのリズムが生まれます。

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント 3,024円 Amazonで見る PR PR

セール中に揃えちゃおう

ブラックフライデーで

・LEDライトは、広角レンズ付き4Kが12％オフで2,970円、6Kも広角レンズ付きが3,400円

・アームは18%オフで1,951円

・プラグミニは2個セットが20％オフの3,024円

となっています。

Photo: 岡本玄介

せっかく買った植物は枯らすと可哀想ですもんね。テックの力で長生きさせましょう。

Source: Amazon