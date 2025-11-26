　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.96　5.27　6.95　7.50
1MO　9.68　5.65　7.97　6.78
3MO　9.54　5.86　8.05　6.92
6MO　9.65　6.07　8.34　7.17
9MO　9.67　6.25　8.52　7.38
1YR　9.70　6.39　8.64　7.54

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.60　7.24　6.41
1MO　8.97　8.00　6.72
3MO　8.87　8.59　6.91
6MO　9.20　9.00　7.13
9MO　9.40　9.31　7.29
1YR　9.52　9.50　7.41
東京時間10:22現在　参考値

　ドル円の１週間ものは８％付近で推移。９月以降のボラティリティ水準をほぼ維持しており、スポット市場のようなトレンドは引き続き見られない。

