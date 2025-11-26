通貨オプション ボラティリティー ドル円の１週間ものは小動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.96 5.27 6.95 7.50
1MO 9.68 5.65 7.97 6.78
3MO 9.54 5.86 8.05 6.92
6MO 9.65 6.07 8.34 7.17
9MO 9.67 6.25 8.52 7.38
1YR 9.70 6.39 8.64 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.60 7.24 6.41
1MO 8.97 8.00 6.72
3MO 8.87 8.59 6.91
6MO 9.20 9.00 7.13
9MO 9.40 9.31 7.29
1YR 9.52 9.50 7.41
東京時間10:22現在 参考値
ドル円の１週間ものは８％付近で推移。９月以降のボラティリティ水準をほぼ維持しており、スポット市場のようなトレンドは引き続き見られない。
