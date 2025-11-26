DOMOTO¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤«¤éºÆ»ÏÆ°¤Ø 12·î3Æü1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/26¡ÛDOMOTO¤¬¡¢12·î3Æü0»þ¤è¤ê¡¢1st Digital Single¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ²ñ¸«¤Ë50¿Í°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø
2001Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿KinKi Kids13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHey¡ª¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤«¤¤¡©¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¡£ºî»í¡§Æ²ËÜ¹ä¡¢ºî¶Ê¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤è¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»þÂå¤âÀÊÌ¤âÄ¶¤¨¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì²Î¤¤·Ò¤¬¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¡¢KinKi Kids¤«¤éDOMOTO¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿·Ï¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®·èÄê¡£¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤«¤éºÆ¤Ó¡¢2¿Í¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1st Digital Single¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢½ÂÃ«¡¦Âçºå¤Ç·×6,000ËÜ¤Îé¬é¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖSpotifyxDOMOTO ¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡ÉPOP-UP EVENT¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¡ÈÆü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿°¦¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢é¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú Åìµþ¡§½ÂÃ« ¡Û
¡¦´ü´Ö¡§12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ª¤è¤Óé¬é¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇÛÉÛ¤Ï¤Ê¤·¡£ ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬ DISP¡ª¡ª¡ª¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ß±¿±Ä¡£
¡¦»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¡§SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡õÃÏ²¼1³¬ DISP¡ª¡ª¡ª
¡Ú Âçºå¡Û
¡¦´ü´Ö¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¡§¤Ê¤ó¤ÐCITY ËÜ´ÛB1F ¥¬¥ì¥ê¥¢¥³¡¼¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ²ñ¸«¤Ë50¿Í°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø
¢¡DOMOTO¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤«¤éºÆ»ÏÆ°
2001Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿KinKi Kids13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHey¡ª¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤«¤¤¡©¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¡£ºî»í¡§Æ²ËÜ¹ä¡¢ºî¶Ê¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤è¤ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»þÂå¤âÀÊÌ¤âÄ¶¤¨¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì²Î¤¤·Ò¤¬¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¡¢KinKi Kids¤«¤éDOMOTO¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò¿·¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿·Ï¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®·èÄê¡£¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤«¤éºÆ¤Ó¡¢2¿Í¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¢¡POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê
¤µ¤é¤Ë¡¢1st Digital Single¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢½ÂÃ«¡¦Âçºå¤Ç·×6,000ËÜ¤Îé¬é¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖSpotifyxDOMOTO ¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡ÉPOP-UP EVENT¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¡ÈÆü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿°¦¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢é¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡POP-UP¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ì½ê¡¦³«ºÅÆü»þ
¡Ú Åìµþ¡§½ÂÃ« ¡Û
¡¦´ü´Ö¡§12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ª¤è¤Óé¬é¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇÛÉÛ¤Ï¤Ê¤·¡£ ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬ DISP¡ª¡ª¡ª¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ß±¿±Ä¡£
¡¦»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¡§SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹ Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡õÃÏ²¼1³¬ DISP¡ª¡ª¡ª
¡Ú Âçºå¡Û
¡¦´ü´Ö¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¡§¤Ê¤ó¤ÐCITY ËÜ´ÛB1F ¥¬¥ì¥ê¥¢¥³¡¼¥È
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û