【ワシントン＝淵上隆悠】米ブルームバーグ通信は２５日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官が１０月１４日に行った電話会談の全容を報じた。

露側にトランプ米大統領に取り入る手段を「指南」するなど、ウクライナ情勢を巡るウィトコフ氏の「ロシア寄り」の姿勢が一層鮮明になった。

ブルームバーグは約５分間の会話の録音データを入手したという。それによると、ウィトコフ氏は米露首脳の電話会談開催を求めたウシャコフ氏に対し、３日後にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がホワイトハウスを訪れると説明し、それに先がけての実施を呼びかけた。

ウィトコフ氏はさらに、トランプ氏がパレスチナ自治区ガザでの停戦合意を主導したことを露側に称賛するよう求め、「そうすれば素晴らしい電話になる」と助言した。米露首脳の電話会談は１６日に行われた。

ウィトコフ氏はウシャコフ氏との電話会談で、和平成立にはウクライナが東部ドネツク州をロシアに譲渡する必要があると主張。プーチン氏に「深い敬意を抱いている」とも語った。ウィトコフ氏はその後、ロシアに有利な条件が並んだ和平案を露側とまとめ、波紋を広げた。