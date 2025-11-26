なか卯、「絶品親子重」を発売 - 希少な“鶏トロ”を味わう
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は11月26日より、希少部位“鶏トロ”を使った贅沢な「絶品親子重」を販売している。
なか卯「絶品親子重」
「絶品親子重」は、1羽からわずかしか取れない希少部位“鶏トロ(肩小肉)”と柔らかな鶏団子をなか卯の“こだわり卵”でとじ、さらに鶏節をトッピングした贅沢な親子重。
ぷりっと食感としっとりとした口当たりが特長の“鶏トロ”と、軟骨のコリコリ食感がアクセントになる鶏団子の味わいのコントラストを楽しむことができる。さらに、かつお節の製造技術を応用し藻塩で味付けした鹿児島県産鶏肉から作った鶏節と一緒に頬張れば、鶏の奥深い味わいを一層堪能することができるという。
なか卯「温たま絶品親子重」
なお、濃厚な“こだわり卵”のコクがプラスされる「温たま絶品親子重」も販売される。
「絶品親子重」の価格は並盛が690円、ごはん大盛が780円。「温たま絶品親子重」は、いずれのサイズも「絶品親子重」にプラス110円で味わうことができる。
