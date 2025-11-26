JR九州グループは11月29・30の土日、大分駅前広場にて「スーパーマリオ フェスタ in 大分」を開催します。同社が展開する「スーパーマリオ×JR九州 〜Let’s GO KYUSHU！〜」キャンペーンについては、ラッピング列車の運行などが既に報じられていますが、今回はそのキャンペーンを盛り上げるイベントの具体的な内容と、ラッピング列車の出発式および臨時運行の詳細スケジュールが明らかになりました。目玉は参加者が協力してクッパに挑む「クッパバトル」や、限定グッズの販売です。

【参考】

885系･新幹線･BRTがマリオ色に！7ヶ月間限定のラッピング列車運行（※2025年10月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13015098.html

クッパにボールを投げつけろ！協力プレイで敵を倒す「クッパバトル」の詳細

「スーパーマリオ フェスタ in 大分」では、来場者が力をあわせてクッパを倒す体験型イベント「クッパバトル」が実施されます。

体験内容と勝利特典

「クッパバトル」は、会場に現れたクッパたちを、ストラックアウトと玉入れの形式で倒すアトラクションです。

1チーム約15名に分かれ、マリオ（赤）、ルイージ（青）、ピーチ（黄色）の3チームで挑戦。制限時間は約3分。スタッフの合図とともに、自分のチームカラーのボールをストラックアウトの的に投げ、的を抜くとクッパが登場。最後は玉入れ形式で全員で協力してクッパを倒しましょう。

制限時間内にクリアしたチームには、会場ごとにデザインが異なるオリジナルステッカーをプレゼント。

参加条件は「コインコレクション」へのチェックイン

参加条件は会場で「コインコレクション」のコイン（スタンプ）を取得すること。参加費は無料です。

受付では、JR九州インターネット列車予約（QRチケレス含む）の利用者が優先的に案内されるレーンが設けられています。予約画面と獲得したコインを提示することでスムーズに参加可能です。訪日外国人向けのJR九州レールパス利用者や、その他の方法で来場した利用者も、コインを提示することで順次案内されます。受付時間は10:00〜16:50ごろを予定しています。

限定グッズと九州グルメも同時展開！

販売グッズ例（イメージ）※販売商品は変更となる場合があります

フェスタ会場では、クッパバトルの他にもグッズショップやグルメコーナーなどが展開されます。

オリジナルグッズとゲーム体験

「スーパーマリオ×JR九州」のオリジナルグッズに加え、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAの公式グッズも販売。ダイカットステッカーやアクリルキーホルダー、クリアファイルなどがラインナップされています。

また、大分会場限定のゲーム体験コーナーでは「スーパーマリオ ギャラクシー」と「マリオカート ワールド」がプレイでき、体験者にはノベルティのステッカーが配布されます。マリオたちと写真が撮れるフォトコーナーも設置されます。

フォトパネル（イメージ）※デザインは変更する場合があります

九州のご当地グルメとコラボドリンク

グルメコーナーでは、地元店舗によるクレープなどのほか、JR九州フードサービスによるスーパーマリオコラボ商品も登場します。購入特典として全5種類のクリアカードから1枚がランダムで配布されます。

アミュプラザおおいた内でも期間限定のPOP-UP STOREがオープンします。こちらは12月28日まで。

博多駅で特急「スーパーマリオ号」出発！臨時列車も運行

既報の通り、885系を用いたラッピング列車「スーパーマリオ トレイン」がいよいよ運行を開始します。キャンペーン初日となる2025年11月29日(土)には、博多駅で出発式が行われます。

出発式概要

※デザインは変更する場合がある

出発式は、11月29日(土)の9:30〜9:45ごろ、JR博多駅3番のりばにて実施。お見送りに来た利用者には、数量限定で手旗をプレゼント。

臨時列車「特急 スーパーマリオ号」運行スケジュール

11月29日(土)と30日(日)は、特急「スーパーマリオ号」として全車指定席で臨時運行。乗車特典として「記念乗車証」をプレゼント。

下り：11月29日は博多発（9:41）⇒大分着（11:56）、11月30日は中津発（11:38）⇒大分着（12:32）で運行されます。

時刻（イメージ）

上り：両日とも、大分発（16:55）⇒博多着（19:16）で運行されます。

時刻（イメージ）

BRTひこぼしラインにもラッピングバスが登場

日田彦山線BRTひこぼしラインでも、2025年12月14日(日)からラッピングバスの運行が始まります。

具体的なスケジュールとして、下り便は添田駅発の「ひこぼし7号（11:30発）」「13号（15:44発）」「15号（16:44発）」、上り便は日田駅発の「ひこぼし12号（13:48発）」「18号（17:43発）」に充当される予定です。

「スーパーマリオ フェスタ in 大分」概要

「スーパーマリオ フェスタ in 大分」のイベントの基本情報は以下の通りです。

開催日時：2025年11月29日(土)・30日(日)10:00〜17:00

場所：大分駅前広場（北口）

主な内容：クッパバトル、グッズショップ、フォトコーナー、ゲーム体験コーナー、グルメコーナーの五つ。

ラッピング列車のデザインやキャンペーンの全貌については既に話題となっていますが、今回発表された「スーパーマリオ フェスタ in 大分」や出発式の詳細により、いよいよ開幕に向けた期待が高まります。この週末は、マリオたちと一緒に九州の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR九州、© Nintendo）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）