夫に不倫されてショックを受けているときに、心の支えとなる人に出会うと、気持ちが奪われそうになると思います。ただ新たな恋が始まるきっかけとなったのが、夫の不倫というのは皮肉ですよね……。今回は、夫の不倫がきっかけで新たな恋が始まった話をご紹介いたします。

不倫されたもの同士

「夫が職場の同僚と不倫していることがわかりました。私も元々は夫と同じ会社に勤めていたので、不倫相手はよく知っている人物です。まさか夫が不倫するなんて思わなかったので、どうすればいいのかわからず落ち込む日が続きました。

そんなある日、同じ部署だった後輩の男の子とスーパーでばったり遭遇したんです。久しぶりだったので食事に行って近況を話していると、彼も奥さんに不倫されていることを話してくれました。お互い同じ状況だったこともあり、その日から会う頻度が増えて相談に乗り合う関係に。そして慰謝料をとって離婚するのが一番だという答えになり、お互いに頑張ろうと励まし合いました。

すると、彼に突然手を握られて『お互いに離婚が成立したら僕を選んでください』と告白されて……。びっくりしたけど、私も彼に惹かれていたのは事実。いつになるかはわからないけど、離婚したら彼と付き合うことを約束しました。夫の裏切りはショックだったし許すことはできないけど、彼とこういう関係になれたのは皮肉にも夫の不倫がきっかけでしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 夫の不倫がなければ、後輩に対して恋愛感情が芽生えることはなかったのかもしれません。自分のことを一番に想ってくれる人と一緒にいるのが、最高の幸せですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。