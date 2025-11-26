ふだんは追いかけられる立場の川口春奈が芸能スクープを狙う!? 第1話が配信スタートしたABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』。作品関連動画の総再生数が2,500万を突破し、第1話はABEMA総合ランキング1位を獲得、「Netflix今日のシリーズ TOP10」にて2位にランクインするなど話題になっている。週刊誌の記者を演じる川口の複雑な胸中とは？

「攻めてるな、って思いました。なかなか描かれることのない芸能界の裏側のお話ですし、見た方に『面白い』と思ってもらえる、興味をそそるような内容だなと。撮影していても楽しかったですね」

ドラマ『スキャンダルイブ』で芸能スクープを狙う週刊誌記者・平田奏を演じる川口春奈（30）。ふだんは追いかけられる可能性のある立場だが、記者役を演じるにあたってどのような思いがあったのか。

「全く接点のない業界の方ではないですけど、知らない部分の多いお仕事なので、刺激的で面白かったです。企画会議でそれぞれのネタを披露するシーンがあるのですが、ネタの大小によって報酬も異なるんです。そんなシステムなら皆さん頑張りますよね（苦笑）」

演じていくうちに、記者の仕事への熱量を感じたという。

「すごく貪欲にならないとできないお仕事。何度でも取材に行くし、煙たがられたりしてもまた挑んでいく。仕事熱心だし、執念のような熱量を感じました」

平田記者が追いかける芸能事務所社長・井岡咲役の柴咲コウとは初共演。

「子供のころからテレビなどで見ていた方なのでお会いするまではすごく緊張していたんですが、とてもフラットな方で身構えることもなくお芝居できました。トレーニングや食事に関してとてもストイックに取り組んでいらっしゃって、いろいろ教えていただきました」

プライベートでの過ごし方を聞くと、

「自分時間を大切にしています。しばらくお休みしていたキックボクシングを再開したので今は夢中でやっています。食べたり飲んだりするのが好きですし、旅行も好き。今後はまだ行ったことのない北欧やニースに行ってみたいです。でもベタに沖縄とか暖かい場所に行ってリラックスしたい気持ちもありますね」

【INFORMATION】

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』

11月19日夜10時より配信 全6話。大手事務所から独立した芸能事務所社長・井岡咲（柴咲コウ）のもとに、週刊文潮の記者・平田奏（川口春奈）から「看板俳優の不倫を掲載する」と告知が届くが、スキャンダルの裏側には……。

ヘアメーク：高村三花子

スタイリング：緒方なぎさ（サブレット プラージュ）