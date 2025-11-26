¡ÚÈ½·è¡Û¡ÖÀÈï³²¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¶¥«¥á¥é¥Þ¥óÈï¹ð¤Î¡ÈÈ¿¾Ê¤Ê¤¸ÀÆ°¡É
¡Ö¤ï¤¤¤»¤Äµ¶¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡×¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿È½·è
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥º¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÈºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ÏÉ¬¤º»£¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
11·î£¶Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÐÀîµ®»ÊºÛÈ½´±¤Ï¡¢»³ÅÄÍµ»°¡Ê¤Ò¤í¤ß¡ËÈï¹ð¡ÊÂáÊá»þ55ºÐ¡Ë¤Ë¡ÖÄ¨Ìò£²Ç¯¡Êµá·º£²Ç¯£¶¥õ·î¡Ë¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç¤ÎÈà¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤ì¤ÐÍºáÈ½·è¤ÏÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£¸øÈ½¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ç24Ç¯£¸·îÃæ½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¹¥¤ß¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃÓÂÞ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²µ½÷¥í¡¼¥É¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¡¢»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤Î¡Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÍÎÉþ¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢¼Ì¿¿»£¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÍÎÉþ¤È¤«·¤²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊA¤µ¤ó¤Ï¡Ë½é¤á¤Ï¡Ø»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø´é¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¼ó¤«¤é²¼¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ø¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»³ÅÄÈï¹ð¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ç23Ç¯£··î¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤Ë¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î19Æü¤ËÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯£²¥õ·î¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²óÂáÊá¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡ÈÆ±°Õ½ñ¡É¤ò½ñ¤«¤»¤¿
»³ÅÄÈï¹ð¤Ï»£±Æ¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¸ø±à¤ò£³¥õ½ê¡¢Ï¢¤ì²ó¤·¤¿¤¬¡¢£²¤ÄÌÜ¤Î¸ø±à¤ÇA¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¡¢Æ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¹Ã¤Ï²µ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢¿¨¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡Ó
»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¤³¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¡¼¥º¤òÄ¾¤¹¤È¤¤ËÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¤Ë·Ù»¡¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÁ°²ó¤ÎÂáÊá¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤éºîÀ®¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Î¾¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¶Ì¾¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£A¤µ¤ó¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë»³ÅÄÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤Î°áÉþ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢²¼È¾¿È¤Ê¤É¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢Ìó£³¥õ·î¸å¤Î11·î£µÆü¤Ë·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ½ð¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀ²Ã³²¡¢ÀÈï³²¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×
ÂáÊáÄ¾¸å¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÈï¹ð¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÂ¤äÂÎ¤Ï¿¨¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼È¾¿È¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤ÎÁ°¸å¤Ë¤â¡¢½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î»Ò¤Î¤É¤³¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼µÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¾®À¼¤Ç¡ÖµÓ¥Õ¥§¥Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤É¤±¤ëÍÍ»Ò¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç·Ú¸ý¤òÃ¡¤¯¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»³ÅÄÈï¹ð¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈÈ¹Ô¤¬Èï³²¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Î¤«¤ò¼«³Ð¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÀÓÏ¹¥¾ã³²¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÀìÌç°å¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¤ÇÌ¤Íè¤Î²Ã³²¼Ô¤äÈï³²¼Ô¤ò¸º¤é¤¹±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Ñ·Á¤Î»Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢Ê¸¾Ï¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤Î´¶¾ð¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤Ïµ¢Âð¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ËÈï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯µã¤¤¤Æ¡¢²á¸ÆµÛµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤ËÁ´Éô¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»³ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢ÊÝ¸î´Ñ»¡½ê¤Ç¼õ¤±¤¿ÀÈÈºáºÆÈÈËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâÍÆ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¹µÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ£³Ç¯¤Û¤ÉÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡×¤«¤é¤È¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿´¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤«ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Î²Ã³²¼Ô¤ò¸º¤é¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢ºÆ¤Ó¼«¿È¤¬Ì¤Íè¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ