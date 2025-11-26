【週刊少年サンデー52号】 11月26日発売 価格：400円

小学館は、「週刊少年サンデー52号」を11月26日に発売した。価格は400円。

巻頭カラーは、連載300回目となる「MAO」。表紙と巻頭グラビアには、TikTokで人気のアイドル菅田愛貴さんが初登場。オフ感満載のグラビアを披露している。

付録は「コナンTCG 灰原哀」。サンタ姿で煙突に腰掛け、夜空と雪を見上げるの限定カードが今年もサンデーからの一足早いクリスマスプレゼントとして付いてくる。

短期集中連載の「共生獣」や、「ドラゲミス」がセンターカラーで掲載されている。