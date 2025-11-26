オフ感満載！菅田愛貴さんが表紙＆巻頭グラビア「週刊少年サンデー52号」本日発売
【週刊少年サンデー52号】 11月26日発売 価格：400円
画像はAmazonより
【拡大画像へ】
小学館は、「週刊少年サンデー52号」を11月26日に発売した。価格は400円。
巻頭カラーは、連載300回目となる「MAO」。表紙と巻頭グラビアには、TikTokで人気のアイドル菅田愛貴さんが初登場。オフ感満載のグラビアを披露している。
付録は「コナンTCG 灰原哀」。サンタ姿で煙突に腰掛け、夜空と雪を見上げるの限定カードが今年もサンデーからの一足早いクリスマスプレゼントとして付いてくる。
短期集中連載の「共生獣」や、「ドラゲミス」がセンターカラーで掲載されている。
少年サンデー52号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) November 25, 2025
・表紙&巻頭グラビア![超ときめき♡宣伝部 #菅田愛貴
]さん!#超とき宣
・連載300回記念カラー![#MAO]
・連載再開!新章開幕![#界変の魔法使い]
・短期集中連載!第1話Cカラー![#共生獣]
・Cカラー![#ドラゲミス]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/NtQ13pIyHo