ラクサス・テクノロジーズ<288A.T>が堅調な動きとなっている。２５日の取引終了後、全室個室で高品質マシンによる定額制セルフエステの「ＢＯＤＹ ＡＲＣＨＩ（ボディアーキ）」を展開するボディアーキ・ジャパン（東京都渋谷区）と送客協業を開始すると発表しており、好材料視されている。



２５日から「Ｂｅａｕｔｙ Ｐｒｉｍｅ」に「ラクサス」が掲載されるようになり、ＢＯＤＹ ＡＲＣＨＩ会員に向けてラクサスのブランドバッグ体験を案内する。これにより、会員は「ＢＯＤＹ ＡＲＣＨＩ」で理想のボディを手に入れたあと、ファッション・バッグのシェアリングを通じて、インナービューティとアウタービューティのトータルビューティを追求できるようになるとしている。なお、同件による業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS