「不整脈の初期症状」はご存知ですか？医師が解説！

不整脈の初期症状とは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「ストレスで不整脈」を発症する原因はご存知ですか？なりやすい人の特徴も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

「不整脈」とは？

心臓は上下2つずつの部屋で構成されており、上の部屋が左右の心房、下の部屋が左右の心室と計4つの部屋があります。

心臓が血液を送るポンプとして働くためには、それぞれの部屋が連動して動く必要があります。そのために、心臓の筋肉は電気刺激によって連動して規則的に動いています。

しかし、この電気刺激に異常が生じて、脈の速さがおかしくなる（極端に速い、又は遅い状態）、リズムが乱れてしまう状態となるのが不整脈です。

不整脈の初期症状

不整脈によって生じる初期症状としては、以下のようなものがあります。

動悸

脈が速くなったり遅くなること、リズムが乱れることなどで、胸がドカドカする、鼓動を強く感じる、飛ぶ感じがするといった動悸症状を感じることがあります。

初期段階では短時間の症状であったり、症状はあっても生活ができるくらいのことが多いですが、不整脈が悪化するとより長時間であったり、生活に支障をきたすような強い症状となることもあります。

しかし、不整脈の種類によっては最初から強い動悸症状が出現したり、胸痛など他の症状をともなうこともあるため、注意が必要です。

胸の違和感、不快感、重苦しさ

不整脈が出現したときに、明確に動悸として自覚ができないこともあります。

その場合でも、胸の違和感や不快感、苦しさといった軽微な胸部症状が出現することがあります。

めまい、ふらつき

不整脈が連続して出現する、多く出現することで心臓から送り出される血液量が減少し、脳への血流が低下することでめまいやふらつきといった症状がみられることがあります。

通常は一過性ですが、不整脈が出続けていると症状が持続し、中には突然失神することもあるため、注意が必要です。

息切れ

不整脈が出現することで心臓から送り出される血液量が低下し、肺や全身への血流が障害を受けることで息切れなどの症状が出現しやすくなります。また、不整脈によって心臓に負担がかかり、心不全状態となっても同様に出現することがあります。

「不整脈とストレス」についてよくある質問

ここまで不整脈とストレスの関係性について紹介しました。ここでは「不整脈とストレス」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

不整脈で危険な合併症はありますか？

小鷹 悠二 医師

不整脈の種類によっては、以下のような合併症を生じることがあります。

・脳梗塞：心房細動などの不整脈では、心臓内に血栓を生じやすく、脳梗塞を引き起こすことがあります。

・心不全：不整脈によって心臓に負担がかかることで、心臓の機能が低下した心不全状態となることがあります。

・虚血性心疾患：心房細動等によって生じた血栓が心臓を栄養する血管に詰まると、心筋梗塞などの虚血性心疾患を合併することがあります。

・突然死：不整脈の中には非常に危険なものもあり、生じてしまうと心臓が止まったように痙攣した状態となり、突然死となってしまうものもあります。

編集部まとめ

今回は非常に身近な病気である不整脈について解説をしました。

持病がなくてもストレスなどによって若い方でも発症することがあるため、これまでなかった動悸などの胸の症状が出現する際には、まず一度病院を受診して相談することをお勧めします。

適切な知識を持つことで、適切な対応が取れるようになりますので、今回の解説が少しでも皆さんの健康に役立つことを願っております。

