　現地時間11月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、日本代表DFの板倉滉が所属するオランダの超名門アヤックスが、ポルトガルのベンフィカとホームで対戦。開幕４連敗同士の“最下位決定戦”に０−２で敗れ、５連敗となった。

　板倉がアンカーで先発したアヤックスは、開始６分に先制を許すと、主将のダフィ・クラーセンが二度の決定機を逃すなど、チャンスに決めきれない。逆に90分、３バックの右にポジションを変えていた板倉がレアンドロ・バレイロを止められずに失点。万事休した。

　この結果にオランダメディアも落胆。『AD』は「アヤックス、ベンフィカとのチャンピオンズリーグ最下位決定戦で敗れ、史上最悪のオランダチームとなった」と報じた。
 
「再びの惨敗により、アヤックスはチャンピオンズリーグで史上最悪の成績を収めているオランダのクラブとなった。エールディビジのチームが５連敗を喫したのは、過去に一度だけだ。しかし、フェイエノールトが2017年に得失点差が−10だったのに対し、アヤックスはすでに得失点差が−15となっている」

　また、『De Telegraaf』は「平凡なベンフィカに敗れた。初の勝点を獲得できず、５試合を終えて最下位に沈んでいる」と伝えている。

　アヤックスはここからチームを立て直せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

