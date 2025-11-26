ピアノブラック塗装専用のレンズフードを装着した状態

E&Iクリエイション株式会社は、MR.DINGブランドのマニュアルフォーカスレンズ「Pactcron 35mm F1.8 M」のピアノブラックモデルを11月21日（金）に発売した。

ライカ「SUMMICRON-M 35mm F2」の設計思想を踏まえつつ、最新の光学設計とコーティング技術を取り入れたという、ライカMマウントの大口径単焦点レンズ。

シルバーモデルが7月22日（火）に発売済み。今回、深い艶を持つ高光沢ブラック仕上げを特徴とするピアノブラックモデルを発売した。鏡筒部には、赤と白の刻印が施されている。

ランタニウムガラスと高屈折率ガラスを用いた5群7枚構成により、色収差や歪曲を抑制したとする。逆光時でも高いコントラストと自然な発色が維持できるという、多層ナノコーティングも施されている。

レンズ単体に加え、ピアノブラック塗装の専用レンズフードを同梱したセットも用意されている。

提供：E&Iクリエイション株式会社

対応マウント：ライカMマウント 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：35mm フォーカスモード：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動 レンズ構成：5群7枚（ランタニウムガラス4枚、高屈折率ガラス1枚） 絞り羽根：9枚 絞り範囲：F1.8-F16 最短撮影距離：0.7m フィルター径：39mm ボディ素材：真ちゅう カラー：ピアノブラック 外形寸法：52×27.1mm（マウント部を除く） 質量：270g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ 価格：12万8,000円（単体）、14万5,000円（レンズフード同梱セット）