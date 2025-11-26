DOMOTO、1stデジタルシングル「愛のかたまり」配信決定！2001年リリース楽曲を新アレンジで新録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DOMOTOの1stデジタルシングル「愛のかたまり」が、12月3日より各種サブスクリプションサービス、ダウンロードサービスにて配信されることが決定した。

■「愛のかたまり」は作詩：堂本剛、作曲：堂本光一

2001年にリリースされたKinKi Kidsの13thシングル「Hey! みんな元気かい？」のカップリング曲として収録された「愛のかたまり」。作詩：堂本剛、作曲：堂本光一 によるこの楽曲は、ファンのみならず、時代も性別も超え、長い間、幅広い層に愛され歌い繋がれる楽曲となった。

2025年、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこのタイミングで、「愛のかたまり」を新しいアレンジと新録ボーカルでデジタル配信。「愛のかたまり」から再び、ふたりが始動する。

なお、12月1日21時から「愛のかたまり-Promotion Movie-」が Storm Labels Official YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定。現在はティザー映像が公開されている。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛のかたまり」

■関連リンク

Storm Labels Official YouTubeチャンネル

DOMOTO OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/8