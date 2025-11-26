５人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」のベーシスト・IZAが、10月17日に発売された新曲「In CREATURE」についてオンラインインタビューに応じた。“人間は内側に獣を抱える”をテーマに掲げたハードで攻撃的な一曲。創作の舞台裏や、音で表現する“獣”について語った。（ヴィジュアル系特集取材班）

「歌詞を意識して弾くというより、音でどこまで重く打ち出せるかを考えましたね」。

そう語る表情は穏やかだが、ステージでのパフォーマンスは一転して獰猛そのものだ。今作は、RAZORの中でも群を抜いてハードな仕上がりだという。テンポ自体は速すぎないが、「激しい曲ほど気持ちが前のめりになりやすい。それを抑えてテンポをキープするのが難しい」と語る。暴れたい衝動を理性でコントロール。その均衡こそ体現する“人間の内側の獣”なのかもしれない。

レコーディングの裏側にもドラマがあった。「うちは毎回ギリギリになって動くんですよ。今回もミュージックビデオ撮影の3日前にデータが届いて。僕らは結構ギリギリじゃないと動けない人間なんで。僕自身も昔から夏休みの宿題を８月30日までやらないタイプですし…」。

苦笑いを浮かべながらも、その“追い込まれ感”こそが創作のスイッチとなる。「ギリギリの中でひねり出すほうが、結果いいものができる」。今回はベースのトーン選びにもこだわり、どの“竿”（ベース）で重さを出すかに時間をかけた。「音の太さを作る作業は、地味だけど楽しい」と笑う姿は職人そのものだ。

そんな熱量で作られた「In CREATURE」は、ツアーでは本編ラストの定番曲になりつつある。「この曲の感じだとずっとヘドバンをするというか…。なのでファンの子も最初は“これでいいんですか？”って混乱していて（笑い）。でも、結局ヘドバンしながら楽しんでくれてるのがうれしいですね」。一方で「無理に乗らなくていい。地蔵立ちでじっと聴いてくれてもうれしい」とも語る。激しいサウンドの中に観客それぞれの楽しみ方を尊重する優しさがにじむ。

「最後にみんなで頭を振って、全部出し切って終わる。そんな曲になりました」。

汗と轟音にまみれ、観客もメンバーも“内なる獣”を解き放つ。混沌の中で生み出した“ギリギリの音”が聴く者の心に火をつけ、そして一体感を生む。闘うように生きるRAZORの今を、IZAは確かにその低音で刻んでいる。