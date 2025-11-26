Stray Kids（ストレイキッズ）のHAN（ハン）とKickFlip（キックフリップ）のKyehoon（ゲフン）によるダンスチャレンジ動画が公開され、ふたりの仲睦まじいやりとりが話題を集めている。

【動画】仲良しなやりとりに癒される！Stray Kidsハン＆KickFlipゲフンのダンスチャレンジ①②

■KickFlipゲフンのキスに対照的な反応を見せるStray Kidsハン＆チャンビン

KickFlipは2025年1月にJYPエンターテインメントよりデビューした、Stray Kidsの後輩ボーイズグループ。ゲフンは約9年の長きにわたる練習生期間を経てデビューしたメンバーで、かつてStray Kidsメンバーと同時期に練習生期間を過ごしていたことがある。

動画ではStray Kidsの新曲「Do It」をハンとゲフンが一緒にダンス。ふたりは冒頭から心を許したように絡み合い、ハンがゲフンのお腹をポンポンと叩くと、ゲフンは満面の笑みを浮かべる。そしてリズミカルなビートに合わせて、ふたりは余裕たっぷりに軽快なダンスを見せた。踊り終わるとゲフンがハンに近づき、ほっぺにキス。ハンは自分で頬を指差してリクエストするような仕草をしていたが、いざキスをされるとやや困ったような表情を浮かべて、おどけてみせる。

そしてゲフンがフレームの外に視線をやると、なんと最後にStray KidsのChangbin（チャンビン）も登場。ハンとは対照的に、チャンビンはゲフンからハグとキスを贈られると、嬉しそうににっこりと笑顔を浮かべた。

SNSでは、双方のファンから「笑顔可愛すぎ」「チャンビンの満足そうな顔！」「ゲフンくん、スキズといると赤ちゃんみたいでかわいすぎる」「まさかのチャンビン待機w」「ポッポされ慣れてるw」「ゲフン大先生には頭上がらないよ」と熱いリアクションが寄せられている。

■Stray Kidsハン＆KickFlipゲフンが「My First Love Song」でかわいくダンス

なおKickFlipのアカウントでは、ハンとゲフンがKickFlipの楽曲「My First Love Song」を一緒にダンス。初恋にまつわる思いを込めた楽曲に乗せて、息ぴったりにかわいらしいダンスを見せている。