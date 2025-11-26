パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。親交が深い元アスリートたちに還暦祝いをしてもらったことを明かした。

先月16日に60歳の誕生日を迎えた鎧塚氏。「陣姉さんと金石さんに還暦を祝って頂きました」とつづり、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子さんと夫の寿司店を経営する元プロ野球選手の金石昭人氏、アトランタ、バルセロナ五輪女子マラソン2大会連続メダリストの有森裕子さんとの笑顔のフォーショットをアップした。

「金石さんからはシャンパーニュ付きで美味しいお鮨をご馳走になり、陣姉さんからは可愛いい真っ赤なSAILORSのパーカーを頂きました お店は私が大好きな『鮨かねいし』 質実剛健な金石さんらしく『本当に真っ当にお鮨屋さんをやっていらっしゃる！』 生意気な事を申しておりますが、そういった風情の温かいお鮨屋さんです」と金石氏が経営するすし店でのお祝いだったことを明かした。

「男気溢れる金石さんに、いつも優しい陣姉さん。そして陣姉さんと有ちゃんは大の仲良しで有ちゃんに還暦を祝って貰うのは三回目 皆さん生きる元気をありがとうございます」とつづった。