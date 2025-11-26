¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÊÆ£Å£Ó£Ð£Î¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£³¿Í¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ë¤ÏÂè£³¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÍ¿¤¨¡ÖËÉ¸æÎ¨£³ÅÀÂæÈ¾¤Ð¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö£¶Ç¯Áí³Û£±²¯£µ£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£µ²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ä¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄãÍ½»»¤ÎµåÃÄ¤¬¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¤Î»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ÍµåÎ¨¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ÁöÎÝ¤ä¼éÈ÷¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¡ËËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤ÊÍ½ÁÛ¤È»ØÅ¦¡£·ÀÌóÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁí³Û£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ä¡¢Ç¯Êð£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡ËÊ¿¶Ñ¤Î£¶Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Íî»¥¶â¤â´Þ¤áÁí³Û£¹£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£·²¯±ß¡Ë°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯£¶·î¤Ç£³£°ºÐ¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¾ÍèÀ¤Ï¤ä¤ä¸ÂÄêÅª¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î½ÐÎÝÎ¨¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍî»¥¶â¤â´Þ¤á£³Ç¯Áí³Û£´£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶£·²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¼å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£à¤ªÇã¤¤ÆÀá¤ÎÉ¾²Á¤À¡£