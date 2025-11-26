米ＣＢＳスポーツ（電子版）は２５日（日本時間２６日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の移籍先候補を検証し、トップにエンゼルスを挙げた。

村上の獲得に「確かにリスクは存在する。ここ数年、特に変化球に対して相当数の三振を喫している。三塁手としての適性も限られている」といった懸念材料について挙げる。だが、「彼のパワーは稀有なゲームチェンジャー級であり、年齢を考慮すれば、村上にはまだ最盛期かつ最も生産性の高いシーズンが控えている。まさに今、全盛期を迎えようとしている選手なのだ」と評価した。

エンゼルスを最有力として挙げた理由は３つ。１番目は来季で７年２億４５００万ドル（約３８３億円）の契約が満了する三塁手のレンドンが「再びプレーすることはないという兆候があり、三塁は完全に空いている」と定位置が空く。

２番目はウォードがオリオールズにトレード移籍し、「予想される２６年チーム総年俸が前年比５０００万ドル（約７８億円）減になる」と財政的余裕があることだ。

最後は「長打力のある左の三塁手を必要としており、日本市場にも精通している」ことで、「素晴らしくフィットする」と説明した。

２番手は「残念な形でポストシーズンを去った後、打線を刷新したいと考えている」フィリーズで、３番手は「ポストシーズンで下位打線が手薄だった」マリナーズだった。