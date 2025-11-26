【スタバ新作】コルネッティをラテに“ディップ” 『コルネッティ ラズベリーチョコレート』12・3発売
スターバックス コーヒー ジャパンは12月3日より、エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリー プリンチのコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店『スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店』で『コルネッティ ラズベリー チョコレート』を発売する。『ストロベリーラベンダー ラテ』とあわせるホリデーディップスタイルを楽しめる。
【画像】ザクザク歯ごたえの新商品『コルネッティ ラズベリーチョコレート』
“カフェベーカリー”スターバックス リザーブ カフェでは、ミラネーゼ（ミラノの人）のようにエスプレッソビバレッジとコルネティを楽しむディップスタイルを提案している。2025年9月のオープン以来、多くの利用者にクラシック ダブル トール ラテにシナモンなど好みのコンディメントをふりかけて、コルネッティをディップしてもらう体験を提供している。
ホリデーディップは、滑らかなチョコレートクリームを中に絞り、天面にラズベリージャムをトッピングした『コルネッティ ラズベリー チョコレート』を、スターバックス リザーブのエスプレッソにラベンダーフレーバーシロップとストロベリーを添えた『ストロベリーラベンダー ラテ』にディップする新提案。1口目は、バリスタがふわふわに仕上げたスチームミルクとベリーを、2口目はチョコレートとエスプレッソとミルクをザクザク食感のコルネッティとあわせて楽しめる。
淡いレッドの見た目もホリデー気分を盛り上げる。またコーヒーディスカバリーカウンターのアレンジアイテムで用意されているカカオニブをひと振りして、食感とチョコレートの香りをトッピングするアレンジもおすすめ。自分好みのホリデーディップを探せることもスターバックス リザーブ カフェならではの体験となる。
●『コルネッティ ラズベリーチョコレート』
＜持ち帰り＞481円 ＜店内＞490円
風味豊かな発酵バターを丁寧に生地に織り込んで焼き上げ、ザクザクとした心地よい歯ごたえのコルネッティに、滑らかなチョコレートクリームを中に絞り、天面にラズベリージャムをトッピングした。ラズベリージャムはチョコレートクリームと合わせた時に甘過ぎないよう、プリンチのキッチンで丁寧に炊き上げている。
●『ストロベリー ラベンダー ラテ』（Hot/Iced）Tallサイズのみ/定番商品
＜持ち帰り＞756円 ＜店内＞770円
スターバックス リザーブのエスプレッソにラベンダーフレーバーシロップとストロベリーを添えたラテ。華やかな香りと彩りが、コーヒーの風味にやさしく寄り添う。
