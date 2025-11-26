26日11時現在の日経平均株価は前日比963.34円（1.98％）高の4万9622.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1457、値下がりは118、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を220.61円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が104.29円、ファストリ <9983>が44.92円、東エレク <8035>が29.08円、ファナック <6954>が24.57円と続く。



マイナス寄与度は21.39円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が5.98円、キッコマン <2801>が5.18円、キーエンス <6861>が1.5円、出光興産 <5019>が0.7円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、情報・通信、電気・ガス、機械、銀行、金属製品と続いている。



※11時0分11秒時点



株探ニュース

