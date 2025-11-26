プロ野球・巨人の増田陸選手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増の2600万円でサインしました。（金額は推定）会見場に笑顔で入ってきた増田選手でしたが、今季を振り返って、「すごく悔しいです」と語りました。

「最初、前半試合に出られてたんですけど、後半ポジションを取られたんで、取り返すという気持ちで（来年）やっていきます」

今季は岡本和真選手の不在時に4番に座るなどもした増田選手でしたが、リチャード選手がトレードで移籍してからは、ファーストやサードの座を奪われる日も続きました。来季は1軍で試合に出続けることを最優先事項に。ポジションは気にせず、とにかく試合に出たいと語った増田選手。どうやって打点を稼ぐのか、得点圏でしっかり打てるのかをオフにしっかり考えて練習したいと続けました。

その考えを下支えするのはデータ班や橋上秀樹コーチ。「配球の勉強とか、泉口さんと比べてまだまだ甘かったなと思うので、そこをしっかり突き詰めてやっていきたい」と配球に加え、ボール球の見極めについてもしっかり研究を重ねたいとしました。

毎年恒例となっている坂本勇人選手との自主トレについても、「一緒にはやらせてもらうんですけど、一緒の練習をしていても上には行けない。石塚（裕惺）とか秋広（優人）とかもくるみたいですがワイワイやっているようじゃ良くないと思うので、量とか質とか、自分で自分を追い込んでいきたいなと思います」と再び背水の陣でシーズンに向き合うことを誓いました。