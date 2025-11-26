巨人レジェンドが集結

巨人OBの日本一メンバーが集結した「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」が23日、東京ドームで開催された。松井秀喜氏、高橋由伸氏らそうそうたるメンバーとともに出席した一人のレジェンドに、巨人ファンは歓喜していた。

松井氏、高橋氏のほか元木大介氏、清水隆行氏、仁志敏久氏、斉藤宜之氏ら2002年の日本一メンバーが東京ドームに集結。最も注目を浴びたのは、清原和博氏だった。

自身のXにも、控室での写真を投稿。松井氏らと並び、笑顔を見せていた。「みんなに会えて本当に嬉しかった！」と喜びを記している。

発表時から騒然となっていたX上のファンは「このメンバーが揃う姿を見れるなんて嬉しすぎる！」「メンツがエモすぎる」「清原さんの笑顔うれしい」「この日の東京ドームに1番好きな清原さんが帰ってきて感謝感激」「やっぱり2002年のメンバーが最高！！」「やっぱり存在感が違います」「このメンバーにキヨが帰ってくる日がくるなんて……」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）