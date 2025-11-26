「クマが店前を通っただけで売り上げは3分の1に」クマ被害で見落とされがちな「莫大な経済損失」

38羽の地鶏がクマに食べられた

クマによる人的被害が相次いでいる――。

環境省は11月17日、今年４月〜10月末現在のクマによる人身被害件数が176件と発表した。被害者数は196人で、’06年度以降の調査で過去最悪の数字となった。

なかでも秋田県をはじめとする東北６県の被害が深刻だ。現地を取材すると、人的被害だけでなく、莫大な経済損失にも言葉を失う。

例年と比べ人里でクマが出没するケースが後を絶たない。農作物を巡っては、秋田県北部の鹿角市で11月上旬、果樹園でリンゴが食べ尽くされるケースが相次いだ。鹿角市でリンゴ農家を営む男性は

「食べかけのリンゴが地面に散乱しており、クマのフンが何個も落ちていた。同業の知人は3000個をクマに食べられた」

という。

ここ鹿角市では、クマの出没が相次いだことによって、全国で初めて陸上自衛隊が派遣された自治体でもある。陸上自衛隊は今月末までの活動を予定しており、銃器によるクマの駆除は行わず、箱わなの設置や運搬などを担当する。

同市内では農作物だけではない。10月29日には日本三代地鶏の一つであるブランド鶏『比内地鶏』など38羽がクマによって食べられた事例もある。

鹿角市の市民は不安を隠せない。市内に住む年配男性は、

「つい最近も80代男性がクマに襲われた。林の中から出てきたクマと偶然遭遇してしまい、顔と右足をやられた。命には別状がないけれど、相当深い傷を負ったらしい。クマはまず顔を襲ってくるし、そのときに運が悪ければ顔の肉ごと削り取られてしまう。それくらいクマの力は強いんだ。前かがみになり首の後ろに手を回す防御姿勢がテレビなどで紹介されているだろ。でも高齢者にとってみれば、あんなのやる前にクマに殺されてしまうよ」

と話す。

鹿角市では現在でもクマの出没が多発しており、市内の小中学校では送り迎えによる登下校が行われているという。

鹿角市と同じく県北部に位置する能代市では11月16日にイオン能代店に１頭のクマが侵入した。幸いにも人的被害はなかったものの、イオン周辺は飲食店や住宅が密集する市の中心部だった。クマは通報から約３時間後に駆除された。

自腹で35万円の柵を設置

青森県三戸町では11月９日、ラーメン店の男性従業員がクマに襲われて右目などを負傷する事故が起きた。同日午前６時20分ごろ、

「クマに襲われた」

と119番通報があった。地元紙の社会部記者が解説する。

「男性従業員が午前５時ごろ、店の仕込みをしようと出勤し、店裏にあるガス栓を開けようとしたところ、体長約１メートルのクマに遭遇しました。クマは男性と鉢合わせるとすぐ、男性の顔を目掛けて襲い、男性は右目付近を負傷し、その後左脇腹を骨折するケガを負いました。幸いにも男性がクマの顔などを殴り、クマの足を引っ掛けて投げ飛ばしたことでクマは逃走し、命を落とす事態にはなりませんでした。ただ、男性のケガは深く、病院に搬送され右目付近を10針縫うことになりました」

男性がクマを投げ飛ばしたことは全国的に大きなニュースになり、テレビや新聞のほか週刊誌まで取り上げた。

地元紙の記者によれば、クマに襲われたあとに店の男性オーナーが出勤。クマに襲われた男性は、

「店の準備をしなければ」

と仕事に戻ろうとしていたという。従業員はオーナーに説得され、自ら119番通報をしたという。

「当時は男性にアドレナリンが出ていたのか、次第に痛みを感じ始めたそうで、頭から血が止まらなかったと聞いています。また10針も縫った箇所は骨まで見えており、大ケガだったといえるでしょう」（同・地方紙記者）

一方でラーメン店の男性オーナーも別の意味での被害に遭っていた。クマによる被害が出たことから、従業員の安全を守るため店の裏口に柵を設けることになった。

男性オーナーを取材した雑誌記者は、

「店の裏口には製麺所があり、従業員の出入りが多いんです。今回はたまたま男性だったわけで、襲われたのが女性だったらと考えると死に至る事態となっていた可能性があります。そのため、オーナーはクマ対策用の柵を約35万円かけて設置することを決めました。柵の設置が終わるまで店は開けることなく、１日15万円の損失が出ています。工事は進んでいますがいまだ終わらず、200万円以上の損害が出る見込みです。また、この損害を補填する制度はなく、オーナーは商工会にも断られ、頭を抱えていましたね」

と語る。

クマによる経済的被害はここだけではない。北秋田市のスナック経営者は

「11月上旬にクマが店の目の前を通ったことから、常連さんが全く店に来なくなった。売り上げは３分の１の減。常連さんに支えられてきたからこれまでやってこられた。ただ、正直この経済的な打撃は大きいです」

と話す。

高市早苗首相（64）はこれまで、クマによる人的被害について

「国民の安全安心を脅かす深刻な事態」

と強調している。

政府は近く閣議決定する経済対策で、予備費を追加しクマ被害に充てる方針だ。クマによって困っている人たちへの早急な支援は実現するのだろうか……。