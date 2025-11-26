「手持ちのトップス」→ 即垢抜け！【ZARA】秋冬の即戦力！「グレー色ベスト」

ベーシックなトップスに重ねるだけで印象変化を楽しめる【ZARA（ザラ）】の「ベスト」に大注目。なかでも今季トレンドカラーのひとつの『グレー』は、黒ほどシックになりすぎず白よりも締まるのが魅力です。シンプルなものから存在感のあるものまで、秋冬コーデ格上げの即戦力になる「グレーベスト」をご紹介。お気に入りを見つけて、いつもの装いをアップデートしてみて。

淡いグレーとミニマルデザインですっきり！

【ZARA】「ソフトベスト」\6,590（税込）

クルーネック × 隠しボタン仕様のミニマルなデザインで、いつものコーデにさらっと取り入れやすそうな一枚。淡いグレーのトーンが重くなりがちな秋冬スタイルに抜けを添え、上品に見せてくれるかも。薄手の生地だからコートを羽織ってもすっきりまとまり、手持ちのトップスに重ねるだけで簡単に垢抜けが叶いそうです。

レイヤードが映える深めVネックでシャレ感アップ

【ZARA】「ロングウールニットベスト」\8,590（税込）

深めのVネックが抜けをつくり、ロング丈でも軽やかな印象に。ほどよく厚みのあるウール素材で、防寒とおしゃれの両立が狙えそうです。フロントポケットとサイドスリットがさりげないアクセントをプラス。シンプルなロンTやタートルネックトップスの上から重ねるだけで、グッと今っぽさを演出してくれるはず。

ハイネックながらサイドスリットで軽やかに仕上がりそう

【ZARA】「ウールベスト サイドスリット入り」\10,990（税込）

立体的な編み地とサイドの深めスリットが印象的なウールベスト。結び目のディテールがシンプルな着こなしにも動きを添えてくれます。ハイネックのデザインで暖かさもキープ。シャツやワンピにレイヤードすれば、大人モードな雰囲気に仕上がりそう。

モールグレーで甘さをセーブ！ ほどよい華やぎを演出

【ZARA】「フェイクファーベスト」\10,990（税込）

リュクスなムード漂う「フェイクファーベスト」も、シックなモールグレーなら派手すぎず、デイリーに楽しめそう。フロントはホックで留められる仕様で、気温や気分に合わせて表情を変えられるのも嬉しいポイント。いつものスタイルに羽織るだけで、ぐっと季節感と特別感が高まります。

