JR札幌駅から電車で約3分。苗穂駅から歩いて向かうと、赤レンガの荘厳な建物が姿を現します。ここが、日本で最も歴史あるビール博物館として知られる『サッポロビール博物館』です。

サッポロビール園

明治期から今日に至るまでサッポロビールが歩んできた道のりを紹介する施設で、その建物自体も貴重な文化財であり、隣接する『サッポロビール園開拓使館』とともに北海道遺産に指定されています。

北海道らしい豊かな自然に囲まれ、四季によって表情を変える赤レンガの2棟を背景に、思わずシャッターを切りたくなる美しさが広がります。

さて館内に入ると、まず目に飛び込んでくるのは巨大な蒸留釜。明治の面影を色濃く残した空間は、まさに“ビールの原点”を体感できる場所です。そのまま螺旋状のスロープを下ると、サッポロビールの歴史や、歴代ポスター・ラベルが並ぶ展示ゾーンへ。

醸造所の歴史が分かりやすく展示されていました

とりわけラベルコレクションは、時代を感じさせるレトロデザインが魅力で、つい長居してしまいます。さらに深く学びたい場合は、専門ガイドによるプレミアムツアー（有料）もおすすめですよ。

ユニークなフォトスポットで撮影も楽しめます

札幌ビールの歴史を存分に堪能した後は、お待ちかね、工場直送ビールを味わいに行きましょう。1階「スターホール」では、ここでしか味わえない工場直送のビールを楽しむことができるのです。

今回注文したのは、人気の3種を飲み比べできるセット。「サッポロ生ビール黒ラベル」、「北海道限定クラシック」、「開拓使麦酒」です。

3種飲み比べセット

驚いたのはそのサイズ感。おそらく試飲程度の量かと思っていたところ、なんと3種類すべてが通常のグラスサイズで登場！ もうそれだけで気分もあがるのに、工場直送の味は、やはり素晴らしいかったです。

たっぷりと味わえる満足度の高さ、そしてクリアな味わい、ビール好きにはたまらない体験でした。

鮮度をダイレクトに感じられる工場直送ならではのキレ、香り、のどごし。札幌旅のハイライトになるおいしさでした[食楽web]

札幌には数々の観光スポットがありますが、歴史と文化を感じながら、美味を体験できる場所はそう多くありません。北海道遺産の美しい建物の中、『サッポロビール』の魅力を改めて満喫してみてください。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

サッポロビール博物館

住：北海道札幌市東区北7条東9丁目1-1

TEL：011-748-1876

https://www.sapporobeer.jp/brewery/s_museum/