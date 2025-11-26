MLBネットワークのジョン・モロシ記者は日本時間24日、ジャイアンツが西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也（27）に関心を寄せていると伝えた。同ネットワークの番組に出演したモロシ氏は「（先発陣が手薄な）チーム事情に合致する。（左右非対称で広い）本拠地オラクルパークにも適応するはずだ」と、見解を明かした。

【もっと読む】西武からポスティングの今井達也はヤンキース移籍ならいきなりエース格？

ここにきて今井の評価はうなぎ上りで、MLB公式サイトによるFA選手のカテゴリーランキングで最上位のティア1。契約規模は最大で300億円になると予想されており、ジ軍は豊富な資金力を武器に争奪戦に参戦するというわけだ。

ジ軍は毎年、積極的にFAでの大物選手獲得に乗り出している。ここ数年でもヤンキース・ジャッジ（2022年）、ドジャース・大谷翔平（2023年）、山本由伸（同）と、その年の目玉選手と交渉のテーブルについているものの、ことごとく逃げられてきた。

ジ軍の今季開幕時の年俸総額1億7300万ドル（約270億円）は全体14位。同1位のメッツ（約595億円）、同2位のドジャース（約503億円）などに比べて見劣りするとはいえ、資金力では決して引けを取らない。22年にジャッジと交渉した際には、ヤンキースと同額の約943億円を提示したほどだ。

今井に対しても総額300億円規模の長期契約をオファーするとみられ、ナ・リーグ西地区の老舗球団は移籍先の有力候補のひとつになりそうだが、FA市場の目玉右腕である今井がジ軍を選択することはないともっぱらだ。

何しろ、ジ軍が本拠を構えるサンフランシスコは近年、薬物依存者が増加し、治安が悪化。全米でも有数の犯罪率の高さから有力な選手から敬遠されているのだ。ポージー球団社長も毎年、補強の失敗を繰り返しているのは「治安の悪さが原因」と断言している。

今井は23日のファン感謝デーで「ライオンズにこんなすごい投手がいたんだと自慢できるような選手を目指して頑張りたい」と話した。ジ軍はサイ・ヤング賞2度のティム・リンスカムなど、多くの名投手を輩出しているものの、今井にもフラれてしまうか。

