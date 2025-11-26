【きょうから】最大1270円おトク！ケンタッキー“冬だけの大容量パック”「ウィンターバーレル」が登場
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「ウィンターバーレル」を、きょう26日から期間限定で販売する。
【写真】みんなで食べたい！「ウィンターバーレル12ピース」イメージ
同商品は、年の瀬を感じるこの季節、大人数での集まりや1年の頑張りへのご褒美にぴったりな、冬季限定の大容量商品となっている。同店でしか味わえない唯一無二の「オリジナルチキン」をバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせることができ、ボリューム満点。選べるサイドメニューは、「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」の5種類。容量は気分やシーンに合わせて選べるよう、「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類を用意した。
同店の看板商品「オリジナルチキン」は、KFC独自の認定資格「チキンスペシャリスト」を持つ従業員のみが調理。資格取得後も毎年試験を受け、日々知識と技術を磨くことで、いつでもどの店舗でも変わらない、ふっくらジューシーで唯一無二なおいしさを実現している。
【商品概要】※価格は税込
「ウィンターバーレル10ピース」3490円(単品積上げ価格4550円)
オリジナルチキン10ピース、選べるサイド5個
「ウィンターバーレル12ピース」4190円(単品積上げ価格5460円)
オリジナルチキン12ピース、選べるサイド6個
※選べるサイド：ポテト（S）、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー（S）
■追加でおトク(各2個390円)
「ウィンターバーレル」を購入すると、「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個をそれぞれ390円でいくつでも購入可能。
【写真】みんなで食べたい！「ウィンターバーレル12ピース」イメージ
同商品は、年の瀬を感じるこの季節、大人数での集まりや1年の頑張りへのご褒美にぴったりな、冬季限定の大容量商品となっている。同店でしか味わえない唯一無二の「オリジナルチキン」をバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせることができ、ボリューム満点。選べるサイドメニューは、「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」の5種類。容量は気分やシーンに合わせて選べるよう、「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類を用意した。
【商品概要】※価格は税込
「ウィンターバーレル10ピース」3490円(単品積上げ価格4550円)
オリジナルチキン10ピース、選べるサイド5個
「ウィンターバーレル12ピース」4190円(単品積上げ価格5460円)
オリジナルチキン12ピース、選べるサイド6個
※選べるサイド：ポテト（S）、ビスケット、カーネルクリスピー、チョコパイ、コールスロー（S）
■追加でおトク(各2個390円)
「ウィンターバーレル」を購入すると、「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個をそれぞれ390円でいくつでも購入可能。