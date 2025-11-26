完璧ビジュアルの持ち主だからこそ、派手なリボンでさえ自分のものにする。「大和証券Mリーグ2025-26」11月25日の第2試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、エクステによるロングヘアのツインテール、大きなリボンを左右につける“お嬢様アレンジ”で登場。ファンの目を楽しませた。

【映像】美脚がすごい！岡田紗佳、ロングヘア＆ツインテール＆リボンもばっちり

モデル・タレントとしても活躍する岡田は、Mリーガーとして7年目のシーズンを送っている。昨シーズンは1勝に終わり、今シーズンもなかなか初勝利が遠かったが、前回は個人12戦目にして待望の初勝利をゲット。ここからの巻き返しに期待がかかっていた。

初勝利の際は、後頭部に大きなリボンをつけて出場したが、個人連勝を目指したこの日は、頭の左右に1つずつ、やや大きめのリボンをつけた。少し前からエクステをつけてロングヘアにしていたこともあり、お嬢様チックな装いが完成。ファンは「今日もリボンや」「リボンでキター」「かわいい」などと喜ぶと、入場シーンでは美脚をはじめ、抜群のスタイルを披露しながら、美しく歩いて卓についていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

