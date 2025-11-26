DOMOTO、作詞・堂本剛＆作曲・堂本光一「愛のかたまり」12・3デジタル配信へ
DOMOTOが12月3日、「愛のかたまり」をデジタル配信する。
【動画】DOMOTO「愛のかたまり」ティザー
「愛のかたまり」は、KinKi Kidsの13枚目シングル「Hey! みんな元気かい？」（2001年リリース）のカップリング曲として収録された楽曲。作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け、ファンのみならず、時代も性別も超え、長い間、幅広い層に愛され歌い繋がれる楽曲となった。
2025年、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこのタイミングで、「愛のかたまり」を新しいアレンジと新録ボーカルでデジタル配信する。「愛のかたまり」から再び、二人が始動することとなる。
なお12月1日午後9時より、「愛のかたまり -Promotion Movie-」が「Storm Labels」公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることも決定。きょう26日、そのティザー映像が公開された。
さらに「愛のかたまり」のリリースを記念して、iTunesプレオーダー＆各音楽配信サービスダウンロードキャンペーンの開催が決定。
iTunesプレオーダーは、「愛のかたまり」を12月2日火曜中にプレオーダー（事前予約）し、応募した人全員にオリジナル限定画像をプレゼントする企画。
12月3日の配信後、各音楽配信サービスで「愛のかたまり」をダウンロードし、応募期間内に応募した人全員に、DOMOTOが日々を彩る「愛のかたまり」オリジナルボイスがプレゼントする。朝・昼・夜の3シチュエーションで着信音やアラーム音など、日常のワンシーンとして楽しめる。
またリリースを記念して、渋谷・大阪で計6000本の薔薇をプレゼントする『Spotify x DOMOTO “愛のかたまり” POP-UP EVENT』の開催が決定。“日々の感謝を込めた愛のプレゼント”をコンセプトに、プロモーションムービーの世界観を再現した会場に、薔薇の花束を抱えた2人のビジュアルが来場者を迎える。
■『Spotify x DOMOTO “愛のかたまり” POP-UP EVENT』
●東京
会場：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース & 地下1階 DISP!!!
期間：12月3日(水)〜12月7日(日)
時間：午前11時から午後8時まで
※12月4日（木）は、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでの展開および薔薇のプレゼント配布はなし。当日は、地下1階 DISP!!!の展示スペースのみ運営。
●大阪
会場：なんばCITY 本館B1F ガレリアコート
期間：12月6日(土)〜12月7日(日)
時間：午前11時から午後8時
